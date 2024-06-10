La policía la dejó esposada en una patrulla sobre las vías y la atropelló un tren. Ahora, deberán pagarle $8.5 millones

Video Choque entre un autobús universitario y un tren deja más de 50 personas heridas en Los Ángeles

La mujer que fue impactada por un tren, después de que dos oficiales de policía de Colorado la dejaran esposada dentro de la patrulla sobre las vías, logró un acuerdo millonario tras las lesiones que sufrió por el accidente.

De acuerdo con medios locales, los gobiernos de las ciudades Platteville y Fort Lupton, de donde son los dos policías involucrados en el caso, cubrirán a partes iguales el acuerdo de 8.5 millones de dólares.

"A partir de ahora, puedo informarle que el importe del acuerdo se divide al 50% entre la ciudad de Fort Lupton y la ciudad de Platteville. La totalidad del acuerdo será pagado por el asegurador de las dos entidades”, dijo la pasada semana el abogado Eric Ziporin en un correo electrónico a Colorado Public Radio (CPR).



La mujer identificada como Yareni Ríos-González fue detenida en septiembre de 2022 por dos policías en una carretera rural, después de que fuera acusada de apuntar con un arma a otro conductor.

Los policías la metieron en la parte trasera del vehículo policial y ahí la dejaron esposada. Minutos después, la patrulla fue arrollada por el tren mientras los agentes registraban el coche de Ríos-González.

La mujer sufrió un traumatismo craneoencefálico, por lo que puso una demanda tras el incidente. Más tarde se declaró inocente de los cargos que presentaban en su contra: un delito menor de amenazas. No testificó ni asistió ella misma al juicio de su caso.

¿Qué consecuencias tuvieron que afrontar los policías que esposaron a Ríos-González?

Jordan Steinke, la agente de la policía de Fort Lupton que metió a la mujer esposada en la patrulla, fue declarada culpable de imprudencia y agresión en julio del año pasado, pero fue absuelta de un tercer cargo de tentativa criminal de homicidio involuntario.

Steinke dijo que puso a Ríos-González en el vehículo del otro agente que estaba sobre las vías porque era el lugar más cercano para retenerla temporalmente.

Dijo que no supo que el tren se acercaba hasta justo antes de que chocara. “Ni en un millón de años pensé que un tren iba a pasar por ahí”, afirmó.

El otro agente, Pablo Vázquez, que trabajaba para el departamento de policía de la cercana ciudad de Platteville, fue procesado por delitos menores de imprudencia e infracciones de tráfico.

¿Cómo se encuentra Yareni Ríos-González tras el accidente?

Paul Wilkinson, abogado de Ríos-González, dijo que le parece que llegaron a un buen acuerdo tras las lesiones que recibió su clienta.

“Se trata de un resultado excelente y muy reñido, sobre todo teniendo en cuenta las pequeñas ciudades implicadas”, declaró Wilkinson a CPR.

De acuerdo con la cadena de radio, Wilkinson dijo que habló con Ríos-González el martes para informarle del acuerdo. Dijo que la mujer es una persona reservada y no quiere hablar públicamente, pero su recuperación ha progresado y que parecía de buen humor en el teléfono.

"Se levanta y se mueve. Todavía se está recuperando de algunas secuelas físicas y emocionales con las que tendrá que lidiar el resto de su vida, pero teniendo en cuenta que fue atropellada por un tren, lo está haciendo bien", dijo Wilkinson a CPR.

