El Boeing 787 Dreamliner nunca tuvo accidentes hasta el de Air India, pero su calidad ha sido cuestionada

El Boeing 787 Dreamliner, el modelo del avión de pasajeros de Air India que se estrelló este jueves con 242 personas a bordo en la ciudad de Ahmedabad, en India, es una aeronave comercial estadounidense de fuselaje ancho y largo alcance desarrollada y fabricada por Boeing Commercial Airplanes, la división de aviones de pasajeros del gigante aeroespacial estadounidense Boeing.

Aunque la tragedia aérea en India es el primer accidente aéreo con muertos en los 14 años que lleva volando comercialmente, el 787 no ha sido ajeno a polémicas controversias sobre la calidad de su fabricación, que lo han aquejado por años y han creado dudas sobre su seguridad.

Hasta el momento no se ha informado las causas del accidente en India.

Problemas de control de calidad del Dreamliner

En 2019 comenzaron a surgir informes sobre problemas de control de calidad en la planta de Charleston, en Carolina del Norte donde Boeing fabrica el 787 Dreamliner.

En abril de ese año el The New York Times reportó como varios empleados y exempleados de esa fábrica describieron que la línea de ensamblaje tenía dificultades para completar los aviones a tiempo, lo que obligaba a los trabajadores a tomar atajos potencialmente peligrosos para terminar los aviones.

El medio detalló sobre casos en los que escombros y herramientas eran dejados dentro de las aeronaves al salir de la planta, incluyendo un exgerente de calidad de la fábrica que describió fallas de fabricación que ponían potencialmente en peligro los cables de control de vuelo de los 787.

Otro técnico de la planta dijo al The New York Times que eran tantos los escombros que encontró cerca de los sistemas eléctricos de los Dreamliners que había decidido nunca viajar en él.

“No pienso volar en él nunca”, habría dicho el técnico, según una publicación en las redes sociales del editor de finanzas del medio, David Enrich.

Los trabajadores construyen aviones Boeing 787 Dreamliner. Imagen Ted S. Warren/ASSOCIATED PRESS



Más tarde ese mismo año, KLM dijo que había descubierto asientos sueltos, tuercas y tornillos que no habían sido apretados completamente y una abrazadera de la línea de combustible sin asegurar en uno de sus 787. El estándar de fabricación estaba "muy por debajo de los niveles aceptables" de acuerdo con un reporte de Business Insider.

En enero de 2021 Boeing suspendió las entregas del 787 para completar una inspección relacionada con controles de calidad deficiente y en marzo de ese año la FAA retiró la autoridad delegada a Boeing para inspeccionar y autorizar cuatro nuevos 787.

Habla un ingeniero denunciante de Boeing

En abril de 2024 el ingeniero de Boeing, Sam Salehpour, denunció públicamente que el fuselaje de los 787 estaba siendo ensamblado incorrectamente, pudiendo provocar la rotura de aeronaves individuales en el aire después de varios años en servicio. Un problema independiente a los de los controles de calidad reportados anteriormente.

Salehpour también afirmó que intentó plantear estas preocupaciones a Boeing, pero que había sido reprendido por la compañía. Boeing emitió un comunicado rechazando estas acusaciones.

“Hago esto no porque quiera que Boeing fracase, sino porque quiero que tenga éxito”, señaló Salehpour, quien más adelante ese mes reafirmó sus denuncias ante un panel del Senado.

La FAA está investigando las denuncias de Salehpour.

“Mientras trabajaba en el 787 a finales de 2020, observé que Boeing había comenzado a tomar atajos en la fuerza de ajuste (FUF) y el ensamblaje de una sola pieza (OUA) para reducir los cuellos de botella en la producción y acelerar la producción y la entrega de los 787” explicó Salehpour a los senadores.

“Boeing adoptó estos atajos en sus procesos de producción basándose en ingeniería defectuosa y una evaluación deficiente de los datos disponibles, lo que ha permitido la aparición de defectos”, añadió el informante.

