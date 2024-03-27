Maynor Sandoval, el padre de dos hijos que dan por muerto tras el colapso del puente en Baltimore

Maynor Yassir Suazo Sandoval, un trabajador de la construcción hondureño de 38 años de edad, es una de las seis personas que las autoridades presumen muertas tras el colapso del puente Francis Scott Key sobre el río Patapsco en la ciudad de Baltimore, según el viceministro de Asuntos Exteriores de ese país.

Entre los demás desaparecidos y presuntamente muertos tras el derrumbe del puente se encuentran personas originarias de Guatemala, Honduras y México, según diplomáticos de esos países.

Quién era Maynor Suazo

Suazo, originario de Azacualpa en el departamento de Santa Bárbara en Honduras, vino a Estados Unidos en busca de una vida mejor, según dijo su hermano Martín Suazo a CNN desde Honduras.

Suazo estaba casado y era padre de dos hijos, uno de 18 años de edad y una menor de solo 5 años. Tenía casi dos décadas viviendo en EEUU.

Según su hermano, aparte de trabajar en la construcción, Suazo había iniciado una empresa de mantenimiento.

La familia del trabajador hondureño desaparecido en la tragedia de Baltimore dice estar agradecida a las autoridades y la Embajada de Honduras en Washington, y aunque antes tenían la esperanza de encontrarlo con vida, ahora sólo esperan que su cuerpo pueda ser recuperado.

Todos los desaparecidos fueron dados por muertos debido al frío y el tiempo que había pasado desde que cayeron al agua. El coronel Roland L. Butler Jr., de la Policía Estatal de Maryland, dijo en la noche del martes que abandonaban la misión de rescate y pasaban a buscar en la recuperación de los cadáveres.

La embarcación de 985 pies de largo chocó contra uno de los soportes del puente de 1.6 millas, lo que provocó que el tramo se derrumbara y cayera al agua en cuestión de segundos.

De acuerdo con las primeras informaciones de las autoridades, los operadores del carguero Dali emitieron una llamada de emergencia diciendo que el barco había perdido energía momentos antes del accidente, pero el barco aún se dirigía hacia el tramo a "una velocidad muy, muy rápida", dijo el gobernador de Maryland, Wes Moore.

Sin embargo, un policía intentó advertir a los trabajadores de mantenimiento que estaban en el puente antes del momento de la colisión, pero no llegó a tiempo.