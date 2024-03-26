Qué se sabe del choque del barco contra el puente Francis Scott Key de Baltimore

Video El momento en que un carguero impactó el puente en Baltimore mientras pasaban autos

Una sección del puente Francis Scott Key en Baltimore colapsó después de que un barco lo impactara.

Si bien la noticia está en desarrollo y poco a poco van saliendo más detalles, esto es lo que se sabe hasta ahora:

Colapso del puente en Baltimore: Qué pasó y dónde pasó

Un barco carguero de nombre Dali, que trasportaba contenedores chocó contra el puente Francis Scott Key de Baltimore en la madrugada de este martes.



Tras el impacto, el puente colapsó y se hundió en el río Patapsco.

El puente se derrumbó en medio de la noche, cuando el tráfico era más ligero que durante el día, cuando miles de automóviles atraviesan el tramo.

"Funcionarios pudieron comenzar a detener el flujo de tráfico para que no hubiera más autos en el puente... muchos de los vehículos fueron detenidos antes de llegar al puente, lo que salvó vidas", informó en conferencia de prensa el gobernador de Maryland, Wes Moore.

¿Hay víctimas tras el colapso del puente de Baltimore?

Los reportes indicaron que vehículos cayeron a las frías aguas del río. Además, autoridades indicaron que había trabajadores en el puente al momento del colapso.

Las autoridades informaron que hay equipos de rescatistas buscando supervivientes. El secretario de Transporte de Maryland, Paul Wiedefeld, dijo que ocho personas se encontraban en el puente en el momento del colapso y que dos de esas personas fueron halladas: una fue hospitalizada, la otra está fuera de gravedad.

Por el momento están buscando a al menos seis personas, indicaron las autoridades, y se trataría de trabajadores de construcción que estaban reparando pozos.

Por otra parte, la empresa del barco carguero dijo que ningún tripulante ha resultado herido.

¿Buscan sobrevivientes?

Imagen del barco de transporte de contenedores tras chocar con el principal puente de Baltimore. Imagen Getty



Los equipos de rescate están buscando a personas desaparecidas con vida. Sin embargo, también hay equipos de buzos trabajando.

Sin embargo, las temperaturas del agua en el puerto de Baltimore rondan los 47 grados Fahrenheit (8 grados Celsius). Una temperatura tan baja representa un peligro de hipotermia, mucho más para personas que están sumergidas sin trajes de protección adecuada para esas aguas frías.

¿Qué causó el accidente en el puente de Baltimore?

La tripulación del barco que chocó con el puente notificó que se había quedado sin propulsión (power, en inglés), según información trascendida.

El gobernador añadió que el barco emitió una señal de "mayday", utilizado como llamada de socorro en comunicaciones internacionales, antes de chocar contra el puente. "Estamos agradecidos de que entre el 'mayday' y el colapso... se pudo comenzar a detener el flujo de tráfico para que no hubiera más automóviles en el puente", dijo.

Aún no está claro qué causó que el carguero se estrellara contra uno de los soportes del puente, lo que provocó que la estructura se rompiera y cayera al agua en cuestión de segundos. El momento es impactante y fue capturado en video y publicado en redes sociales. Testigos indicaron a agencias de noticias que hubo humo espeso y negro en la nave.

El momento del colapso del puente de Baltimore tras ser impactado por un barco de carga. Imagen Video Univision / Gif

¿Qué se sabe del barco Dali?

Synergy Marine Group, propietario y administrador del barco llamado Dali, confirmó que el barco chocó contra un pilar del puente alrededor de la 1:30 am mientras dos personas tenían el control.

El Dali se dirigía de Baltimore a Colombo, Sri Lanka, y tenía bandera de Singapur. El portacontenedores mide unos 300 metros (985 pies) de largo y unos 48 metros (157 pies) de ancho.

El gigante naviero danés Maersk dijo que había fletado el buque, que transportaba la carga de sus clientes. No había tripulación ni personal de Maersk a bordo. El colapso provocó que las acciones de Maersk en el Nasdaq Copenhague cayeran un 2% en las primeras operaciones del martes.

El puente de Baltimore: Francis Scott Key

El puente estaba en perfectas condiciones y no tenía ningún problema estructural, dijo el gobernador en conferencia de prensa.

El secretario de Transporte del estado Wiedefeld dijo que todo el tráfico de embarcaciones que entren y salgan del puerto está suspendido hasta nuevo aviso, aunque las instalaciones todavía están abiertas a los camiones.

El río Patapsco conduce al puerto de Baltimore, un importante centro marítimo en la costa este. La vía fue inaugurada en 1977, el puente lleva el nombre del escritor de 'The Star-Spangled Banner'.

¿Hay investigación en curso?

El gobernador Moore declaró el estado de emergencia y dijo que estaba trabajando para que se desplegaran recursos federales.

El FBI estaba en el lugar. Además, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) investigará también el colapso del puente para responder interrogantes del accidente.

Wiedefeld dijo que no hay indicaciones de que haya sido un acto intencional, no que se trate de terrorismo. "La investigación preliminar apunta a un accidente", dijo a los periodistas. El presidente Joe Biden fue informado y la Casa Blanca sigue de cerca el desarrollo de los eventos.