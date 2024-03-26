Colapsa el puente Francis Scott Key de Baltimore tras ser impactado por un barco: vehículos cayeron al agua

Video El momento en que un carguero impactó el puente en Baltimore mientras pasaban autos

Una parte del puente Francis Scott Key en Baltimore se derrumbó después de que un gran barco chocó contra él la madrugada del martes y varios vehículos cayeron al agua.

Las autoridades intentaban rescatar a las personas que pudieran haber caído al agua. Inicialmente, los bomberos informaron de al menos siete, y luego dijeron que podría haber hasta 20, según informó la AFP. Horas después anunciaron el rescate de dos personas, una de ellas en serias condiciones, y otra sin heridas muy graves.

Alrededor de la 1:30 am, un gran barco se estrelló contra el pilar del puente, provocando su derrumbe inmediato. Varios vehículos cayeran al agua.

“Todos los carriles cerraron en ambas direcciones por un incidente en el puente I-695 Key. Se está desviando el tráfico”, publicó la Autoridad de Transporte de Maryland en X.

El alcalde Brandon M. Scott y el ejecutivo del condado de Baltimore, Johnny Olszewski Jr., publicaron que el personal de emergencia estaba respondiendo y que los esfuerzos de rescate estaban en marcha.

Kevin Cartwright, director de comunicaciones del Departamento de Bomberos de Baltimore, informó que las agencias recibieron llamadas al 911 alrededor de la 1:30 am informando que un barco que viajaba desde Baltimore había golpeado una columna en el puente, provocando su colapso. En ese momento había varios vehículos en el puente, incluido uno del tamaño de un camión con remolque.

"Nuestro enfoque ahora es tratar de rescatar y recuperar a estas personas", dijo Cartwright. Es demasiado pronto para saber cuántas personas se vieron afectadas, pero calificó el colapso como un "evento en desarrollo con víctimas masivas".

Cartwright dijo que parece que hay “algo de carga o retenedores colgando del puente”, creando condiciones inseguras e inestables, y que, como resultado, los servicios de emergencia están operando con cautela.

"Esta es una emergencia extrema", agregó.

El oficial West de la Guardia Costera dijo que un carguero con bandera de Singapur, el Dali, había chocado contra el puente. El Dali tiene 948 pies de largo, dijo.

Matthew West, un suboficial de primera clase de la Guardia Costera de Baltimore, dijo el Dali, un carguero de 948 pies de largo con bandera de Singapur, había chocado contra el puente.

Marine Traffic, una plataforma con datos marítimos, ubica a un buque portacontenedores con ese mismo nombre y con bandera de Singapur detenido justo debajo del puente sobre el río Petapsco. El Dali iba saliendo de Baltimore a la 1:00 am y se dirigía a Colombo, Sri Lanka, según esta plataforma.

