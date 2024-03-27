Cambiar Ciudad
accidente

La heroica reacción que salvó numerosas vidas en el colapso del puente Francis Scott Key de Baltimore

La enorme embarcación de casi mil pies quedó a la deriva y chocó contra uno de los pilares del Francis Scott Key, lo que provocó el inmediato derrumbe del puente. Las grabaciones de los equipos de emergencia muestra el frenético actuar para cortar el tráfico.

Lea SKENE - Baltimore - Associated Press's profile picture
Por:
Lea SKENE - Baltimore - Associated Press
Video El momento en que un carguero impactó el puente en Baltimore mientras pasaban autos

Era poco después de la medianoche cuando una advertencia de 12 segundos sonó por radio: un enorme carguero estaba a la deriva en el río y se dirigía hacia el puente Francis Scott Key, el mayor de Baltimore.

En unos 90 segundos, la policía respondió que había logrado detener el tráfico de vehículos en ambas direcciones. Un agente dijo que estaba a punto de llegar a alertar a un equipo de construcción. Pero ya era demasiado tarde, cuando llegó al auto se había derrumbado ya.

PUBLICIDAD

Sin motor y cargado de enormes contenedores, el barco se estrelló contra un pilar de soporte. “Todo el puente se cayó”, dijo un oficial frenético. "Todo el puente simplemente se derrumbó".

Video “Sonó como un disparo”: los residentes de Baltimore cuentan cómo fue la caída del puente

Era la una y media de la madrugada del martes cuando se produjo el derrumbe: se había caído al río Patapsco, una importante arteria en las redes de transporte de la región.

Al menos ocho personas cayeron al agua. Dos sobrevivieron, pero los otros seis, nacionales de México y Centroamérica, y parte de un equipo de construcción que había estado tapando los baches en el puente, fueron dados por muertos el mismo martes.

Los funcionarios federales y estatales dijeron que parecía haberse tratado de un accidente. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte abrió una investigación y el tráfico de barcos que entran y salen del puerto de Baltimore fue suspendido indefinidamente.

Pocas cosas más aterradoras que quedar a la deriva al salir de puerto

El capitán Michael Burns Jr., del Centro Marítimo para la Energía Responsable, dijo que hacer entrar o salir un barco de puertos en aguas restringidas con espacio limitado para maniobrar es “una de las cosas técnicamente más desafiantes y exigentes” que hacen los marinos.

Más sobre Baltimore - Maryland

Cómo EEUU busca llevar ante la justicia a la empresa detrás del carguero que derribó el puente de Baltimore
2 mins

Cómo EEUU busca llevar ante la justicia a la empresa detrás del carguero que derribó el puente de Baltimore

Estados Unidos
El buque Dali es movido casi dos meses después de provocar el derrumbe letal del puente de Baltimore
3 mins

El buque Dali es movido casi dos meses después de provocar el derrumbe letal del puente de Baltimore

Estados Unidos
Por qué la tripulación del buque que chocó contra el puente de Baltimore sigue en el barco
4 mins

Por qué la tripulación del buque que chocó contra el puente de Baltimore sigue en el barco

Estados Unidos
El carguero que provocó el colapso del puente de Baltimore tuvo cortes de energía antes del choque
5 mins

El carguero que provocó el colapso del puente de Baltimore tuvo cortes de energía antes del choque

Estados Unidos
Recuerdan a los latinos fallecidos en el puente en Baltimore; siguen retirando escombros en busca de los desaparecidos
4 mins

Recuerdan a los latinos fallecidos en el puente en Baltimore; siguen retirando escombros en busca de los desaparecidos

Estados Unidos
Tragedia en Baltimore: estos han sido los derrumbes de puentes más letales en los últimos 40 años
4 mins

Tragedia en Baltimore: estos han sido los derrumbes de puentes más letales en los últimos 40 años

Estados Unidos
5 preguntas sobre los trabajadores hispanos que murieron tras el colapso del puente en Baltimore
4 mins

5 preguntas sobre los trabajadores hispanos que murieron tras el colapso del puente en Baltimore

Estados Unidos
Así fue la compleja operación para recuperar los cuerpos de dos de los desaparecidos tras el choque del barco con el puente en Baltimore
5 mins

Así fue la compleja operación para recuperar los cuerpos de dos de los desaparecidos tras el choque del barco con el puente en Baltimore

Estados Unidos
Colapso del puente de Baltimore: los héroes que salvaron numerosas vidas al arriesgarse para parar el tráfico
4 mins

Colapso del puente de Baltimore: los héroes que salvaron numerosas vidas al arriesgarse para parar el tráfico

Estados Unidos
Colapso del puente de Baltimore: las seis víctimas son originarios de México y Centroamérica
5 mins

Colapso del puente de Baltimore: las seis víctimas son originarios de México y Centroamérica

Estados Unidos

"Así que hay pocas cosas que sean más aterradoras que una pérdida de energía en aguas restringidas", dijo. Y cuando un barco pierde propulsión y mando, “entonces está realmente a merced del viento y la corriente”.

Las imágenes del impacto muestran al barco moviéndose a lo que el gobernador de Maryland, Wes Moore, dijo que eran aproximadamente 9 mph. Por encima, se siente cómo disminuye el tráfico y se ve que algunos vehículos parecieron escapar por segundos. El choque provocó que el tramo se rompiera y cayera al agua casi inmediatamente.

PUBLICIDAD

La policía dijo que no hay evidencia de que nadie más que los trabajadores hubiera caído al agua, aunque no descartaron la posibilidad.

Un alto ejecutivo de la empresa que empleaba al equipo, Brawner Builders, confirmó que tenían una cuadrilla trabajando en medio del puente cuando cayó.

"Esto fue completamente imprevisto", dijo Jeffrey Pritzker, vicepresidente ejecutivo de la empresa."No sabemos qué más decir".

Jesús Campos, quien trabajó en el puente para Brawner Builders y conoce a los miembros del equipo que estaban en el momento del colapso, comentó que le dijeron que se encontraban en un descanso y que algunos estaban sentados en sus camiones.

El padre Ako Walker, sacerdote católico, dijo fuera de una vigilia que pasó tiempo con las familias de los trabajadores desaparecidos mientras esperaban noticias de sus seres queridos.

“Se puede ver el dolor grabado en sus rostros”, dijo Walker.

El derrumbe del puente de Baltimore "se sintió como un terremoto"

Los rescatistas sacaron a dos personas del agua. Una tuvo que ser atendida en un hospital y dada de alta horas después.

Otra cosa que evitó una tragedia mucho peor fue que el accidente ocurrió mucho antes del ajetreado tráfico mañanero. Ese puente fue utilizado por 12 millones de vehículos el año pasado.

Donald Heinbuch, jefe retirado del departamento de bomberos de Baltimore, comentó que se despertó sobresaltado por un fuerte estruendo que sacudió su casa durante varios segundos y que "se sintió como un terremoto".

PUBLICIDAD

Condujo hasta el río y no podía creer lo que vio: “El barco estaba allí y el puente en el agua, como si hubiera volado”.

El alcalde de Baltimore, Brandon Scott, calificó el incidente como "una tragedia impensable" y el gobernador Moore dijo que “literalmente, al poder evitar que los autos siguieran cruzando el puente, estas personas son héroes”, dijo Moore.

"Anoche salvaron vidas".

Mira también:

Video Así fue el accidente anterior del buque que chocó contra el puente Francis Scott Key en Baltimore
Relacionados:
accidenteColapso del puente Francis Scott Key

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: Cómplices
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX