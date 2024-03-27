La heroica reacción que salvó numerosas vidas en el colapso del puente Francis Scott Key de Baltimore

Video El momento en que un carguero impactó el puente en Baltimore mientras pasaban autos

Era poco después de la medianoche cuando una advertencia de 12 segundos sonó por radio: un enorme carguero estaba a la deriva en el río y se dirigía hacia el puente Francis Scott Key, el mayor de Baltimore.

En unos 90 segundos, la policía respondió que había logrado detener el tráfico de vehículos en ambas direcciones. Un agente dijo que estaba a punto de llegar a alertar a un equipo de construcción. Pero ya era demasiado tarde, cuando llegó al auto se había derrumbado ya.

PUBLICIDAD

Sin motor y cargado de enormes contenedores, el barco se estrelló contra un pilar de soporte. “Todo el puente se cayó”, dijo un oficial frenético. "Todo el puente simplemente se derrumbó".

Video “Sonó como un disparo”: los residentes de Baltimore cuentan cómo fue la caída del puente

Era la una y media de la madrugada del martes cuando se produjo el derrumbe: se había caído al río Patapsco, una importante arteria en las redes de transporte de la región.

Al menos ocho personas cayeron al agua. Dos sobrevivieron, pero los otros seis, nacionales de México y Centroamérica, y parte de un equipo de construcción que había estado tapando los baches en el puente, fueron dados por muertos el mismo martes.

Los funcionarios federales y estatales dijeron que parecía haberse tratado de un accidente. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte abrió una investigación y el tráfico de barcos que entran y salen del puerto de Baltimore fue suspendido indefinidamente.

Pocas cosas más aterradoras que quedar a la deriva al salir de puerto

El capitán Michael Burns Jr., del Centro Marítimo para la Energía Responsable, dijo que hacer entrar o salir un barco de puertos en aguas restringidas con espacio limitado para maniobrar es “una de las cosas técnicamente más desafiantes y exigentes” que hacen los marinos.

"Así que hay pocas cosas que sean más aterradoras que una pérdida de energía en aguas restringidas", dijo. Y cuando un barco pierde propulsión y mando, “entonces está realmente a merced del viento y la corriente”.

Las imágenes del impacto muestran al barco moviéndose a lo que el gobernador de Maryland, Wes Moore, dijo que eran aproximadamente 9 mph. Por encima, se siente cómo disminuye el tráfico y se ve que algunos vehículos parecieron escapar por segundos. El choque provocó que el tramo se rompiera y cayera al agua casi inmediatamente.

PUBLICIDAD

La policía dijo que no hay evidencia de que nadie más que los trabajadores hubiera caído al agua, aunque no descartaron la posibilidad.

Un alto ejecutivo de la empresa que empleaba al equipo, Brawner Builders, confirmó que tenían una cuadrilla trabajando en medio del puente cuando cayó.

"Esto fue completamente imprevisto", dijo Jeffrey Pritzker, vicepresidente ejecutivo de la empresa."No sabemos qué más decir".

Jesús Campos, quien trabajó en el puente para Brawner Builders y conoce a los miembros del equipo que estaban en el momento del colapso, comentó que le dijeron que se encontraban en un descanso y que algunos estaban sentados en sus camiones.

El padre Ako Walker, sacerdote católico, dijo fuera de una vigilia que pasó tiempo con las familias de los trabajadores desaparecidos mientras esperaban noticias de sus seres queridos.

“Se puede ver el dolor grabado en sus rostros”, dijo Walker.

El derrumbe del puente de Baltimore "se sintió como un terremoto"

Los rescatistas sacaron a dos personas del agua. Una tuvo que ser atendida en un hospital y dada de alta horas después.

Otra cosa que evitó una tragedia mucho peor fue que el accidente ocurrió mucho antes del ajetreado tráfico mañanero. Ese puente fue utilizado por 12 millones de vehículos el año pasado.

Donald Heinbuch, jefe retirado del departamento de bomberos de Baltimore, comentó que se despertó sobresaltado por un fuerte estruendo que sacudió su casa durante varios segundos y que "se sintió como un terremoto".

PUBLICIDAD

Condujo hasta el río y no podía creer lo que vio: “El barco estaba allí y el puente en el agua, como si hubiera volado”.

El alcalde de Baltimore, Brandon Scott, calificó el incidente como "una tragedia impensable" y el gobernador Moore dijo que “literalmente, al poder evitar que los autos siguieran cruzando el puente, estas personas son héroes”, dijo Moore.

"Anoche salvaron vidas".

Mira también: