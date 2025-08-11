Un muerto, decenas de heridos y varios atrapados bajo los escombros tras explosión en planta de US Steel en Pensilvania

Video Choque de locomotora con tres autos y una moto deja seis muertos: todo quedó en video

Una explosión en una planta de U.S. Steel cerca de Pittsburgh dejó un muerto y decenas de heridos y otros varios atrapados bajo los escombros el lunes, mientras equipos de emergencia en el lugar intentaban rescatar a las víctimas, informaron las autoridades.

La explosión generó una columna de humo negro que se elevaba hacia el cielo del mediodía en el Valle de Monongahela, una región del estado sinónimo de acero durante más de un siglo.

Kasey Reigner, portavoz de los servicios de emergencia del condado de Allegheny, informó que una persona murió en la explosión y se cree que dos están desaparecidas.

Varias personas más recibieron atención médica por lesiones, agregó Reigner.

Los Servicios de Emergencia del Condado de Allegheny informaron que un incendio en la planta comenzó alrededor de las 10:51 a. m. La explosión conmocionó a la comunidad y llevó a las autoridades a pedir a los residentes que se mantuvieran alejados del lugar para que los servicios de emergencia pudieran responder.

"Se sintió como un trueno", declaró Zachary Buday, un trabajador de la construcción cercano al lugar, a WTAE-TV.

El condado envió 15 ambulancias para socorrer a los heridos, además de las proporcionadas por las agencias locales de respuesta a emergencias, dijo Reigner.

Preocupaciones por la calidad del aire y advertencias sanitarias

La planta, una enorme instalación industrial a orillas del río Monongahela, al sur de Pittsburgh, se considera la mayor en Norteamérica en operación de coquización, el proceso industrial que transforma hidrocarburos pesados, como los residuos de petróleo, en productos más ligeros y valiosos, como gasolina, diésel y coque.

Es una de las cuatro principales plantas siderúrgicas de U.S. Steel en Pensilvania, que emplean a varios miles de trabajadores.

El senador demócrata John Fetterman, exalcalde de la cercana Braddock, calificó la explosión de "absolutamente trágica" y se comprometió a apoyar a los trabajadores siderúrgicos.

"Lamento profundamente la pérdida de estas familias", declaró Fetterman. "Apoyo a los trabajadores siderúrgicos".

El Departamento de Salud del Condado de Allegheny informó que está monitoreando la explosión y recomendó a los residentes en un radio de 1 milla de la planta que permanezcan en interiores, cierren todas las ventanas y puertas, configuren los sistemas de aire acondicionado para que recirculen y eviten la entrada de aire exterior, como el uso de extractores de aire.

Añadió que sus monitores no han detectado niveles de hollín ni dióxido de azufre superiores a los estándares federales.

La planta convierte carbón en coque, un componente clave en el proceso de fabricación de acero.

Según la empresa, produce 4.3 millones de toneladas de coque al año y cuenta con aproximadamente 1,400 trabajadores.

La planta tiene un largo historial de problemas de contaminación

En los últimos años, la planta de Clairton se ha visto afectada por la preocupación por la contaminación.

En 2019, acordó resolver una demanda de 2017 por $8.5 millones. En virtud del acuerdo, la empresa se comprometió a invertir $6.5 millones para reducir las emisiones de hollín y los olores nocivos de la planta de coque de Clairton.

La empresa también enfrentó otras demandas por la contaminación de las instalaciones de Clairton, incluyendo algunas que la acusaban de violar las leyes de aire limpio después de que un incendio en 2018 dañara los controles de contaminación por azufre de la planta.

En 2018, un incendio en la víspera de Navidad en la planta de coque de Clairton causó daños por 40 millones de dólares.

El incendio dañó los equipos de control de la contaminación y provocó repetidas emisiones de dióxido de azufre, según una demanda.

El dióxido de azufre es un subproducto incoloro y penetrante de la combustión de combustibles fósiles que puede dificultar la respiración.

Tras el incendio, el condado de Allegheny advirtió a los residentes para que limitaran las actividades al aire libre, y durante semanas posteriores, los residentes dijeron que el aire se sentía ácido, olía a huevos podridos y dificultaba la respiración.

En febrero, un problema con una batería en la planta provocó una acumulación de material combustible que se incendió, causando un estruendo audible, según informó el Departamento de Salud del Condado de Allegheny.

Dos trabajadores que se vieron afectados por el material en los ojos recibieron primeros auxilios en un hospital local, pero no resultaron gravemente heridos.

El año pasado, la compañía acordó invertir $19.5 millones en mejoras de equipos y 5 millones de dólares en iniciativas y programas locales para el aire limpio, como parte de la resolución de una demanda federal presentada por el Consejo de Aire Limpio, PennEnvironment y el Departamento de Salud del Condado de Allegheny.

El incendio en la planta de Clairton dejó sin efecto los controles de contaminación en sus plantas de Mon Valley, pero U.S. Steel continuó administrándolos de todos modos, según informaron grupos ambientalistas.

Las demandas acusaron a la siderúrgica de más de 12.000 infracciones de sus permisos de contaminación atmosférica.

