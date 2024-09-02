Las víctimas eran de México: lo que se sabe del trágico accidente de un autobús en Mississippi

Video Al menos siete muertos y decenas de heridos tras un aterrador accidente de autobús en Mississippi

Un neumático falló poco antes de que un autobús se accidentara el sábado en Mississippi, dejando un saldo de decenas de heridos y siete mexicanos fallecidos.

En el lugar del accidente, la carretera interestatal 20 cerca de Bovina, en el condado Warren, recopilaban evidencias los investigadores de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés). La pesquisa se encuentra en una etapa preliminar y los primeros hallazgos se conocerán en unos 30 días, dijo el funcionario Todd Inman de la NTSB.

"Hay algunos datos que sí conocemos. Este accidente se produjo (...) cuando a un autobús Volvo de 2018 que viajaba en dirección oeste en la carretera 20 (...) le falló el neumático izquierdo de la parte delantera. En ese punto el vehículo se volcó hacia su lado izquierdo", dijo Inman.

Llevaba 41 pasajeros, un conductor y un copiloto, agregó el funcionario. Los investigadores evaluarán las condiciones del autobús, la experiencia del conductor, cómo se encontraba la carretera al momento del accidente, el historial de seguridad del transportista y las protecciones que se brindaron a los pasajeros, entre otros aspectos.

El funcionario pidió a cualquier posible testigo que se ponga en contacto con las autoridades.

El autobús viajaba de Atlanta a Dallas. Era operado por Autobuses Regiomontanos. La empresa de transporte dice tener 20 años de experiencia ofreciendo viajes transfronterizos entre 100 destinos de México y Estados Unidos. Su sitio web promueve “una moderna flota de autobuses que reciben mantenimiento diario” y ofrece “viajes con precio especial para trabajadores”.

Este es el tercer accidente carretero que involucra la muerte de mexicanos en Estados Unidos desde mayo, cuando ocho jornaleros de México murieron al volcar un autobús en Florida y cuatro días más tarde, seis agricultores fallecieron en el choque de una camioneta en Idaho.

Eran mexicanos: ¿qué se sabe de las víctimas del accidente de autobús en Mississippi?

Seis personas que viajaban a bordo fueron declaradas muertas en el lugar y otra murió en un hospital, según un comunicado de prensa de la patrulla de carreteras. Treinta y siete fueron trasladadas en ambulancia a hospitales.

La secretaria de Exteriores de México, Alicia Bárcena, dio a conocer en la red social X que las siete personas fallecidas en el accidente eran "de origen mexicano".

"Extiendo mi más sincero pésame a los familiares de las 7 personas de origen mexicano que lamentablemente fallecieron en un accidente de autobús en Mississippi. Reiteramos nuestro compromiso de brindar toda la asistencia necesaria desde el @ConsulmexNUO". escribió.

Inicialmente, la cancillería informó de cuatro mexicanos entre los fallecidos, pero en una actualización posterior dieron a conocer que las otras tres víctimas también eran mexicanas. También confirmaron la existencia de mexicanos entre los heridos y hospitalizados en el accidente.

De acuerdo con el Consulado de México en Nueva Orleans, 17 pasajeros de nacionalidad mexicana viajaban en el autobús siniestrado en Mississippi.

"El consulado está en contacto con sus familiares y las funerarias, y continuará monitoreando de cerca el desarrollo de las investigaciones sobre este trágico suceso", agregó la sección consular.

Según el forense del condado de Warren, Doug Huskey, entre los muertos había un niño de 6 años y su hermana de 16, que fueron identificados por su madre.

Con información de AP.