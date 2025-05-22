Una menor de 14 años hacía un video para redes con una pistola y se mató por accidente de un disparo

Video Joven de 15 años es acusado de matar a cinco miembros de su familia, entre ellos sus tres hermanitos

Una adolescente de 14 años falleció el miércoles luego de que accidentalmente se disparara así misma mientras grababa un video para redes sociales, informó la policía metropolitana de Washington DC.

De acuerdo con las autoridades locales, agentes de la policía acudieron a un domicilio, luego de que fuera reportado un tiroteo.

“Los agentes localizaron a una menor de 14 años en el interior de un apartamento que sufría una herida de bala”, dice el comunicado en el que no se brinda la identidad de la menor.

Los agentes trataron de salvarle la vida, pero “desgraciadamente, la menor sucumbió a sus heridas”, dice el comunicado.

De acuerdo con la investigación preliminar de las autoridades, la adolescente estaba manipulando el arma de fuego mientras grababa un video para las redes sociales cuando el arma se disparó, alcanzándola en la parte superior del cuerpo.

Varias personas, entre ellas un adulto, se encontraban en el apartamento cuando se produjo el tiroteo, dice el comunicado. El arma de fuego fue recuperada.

"Se trata de un recordatorio devastador de los peligros que representan las armas en manos de los jóvenes de nuestra ciudad", declaró la jefa de policía Pamela A. Smith.

"Las armas de fuego no son juguetes ni accesorios y deben estar debidamente guardadas en un lugar al que solo puedan acceder los propietarios legales de armas", agregó Smith.

Casi 47,000 personas murieron por lesiones relacionadas con armas de fuego en Estados Unidos en 2023, según las últimas estadísticas disponibles de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

De esas muertes reportadas por arma de fuego 463 fueron accidentales o se produjeron en circunstancias indeterminadas, según datos de los CDC.

