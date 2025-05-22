Cambiar Ciudad
armas de fuego

Una menor de 14 años hacía un video para redes con una pistola y se mató por accidente de un disparo

"Se trata de un recordatorio devastador de los peligros que entrañan las armas en manos de los jóvenes de nuestra ciudad", declaró la jefa de policía Pamela A. Smith.

Por:
Univision
Video Joven de 15 años es acusado de matar a cinco miembros de su familia, entre ellos sus tres hermanitos

Una adolescente de 14 años falleció el miércoles luego de que accidentalmente se disparara así misma mientras grababa un video para redes sociales, informó la policía metropolitana de Washington DC.

De acuerdo con las autoridades locales, agentes de la policía acudieron a un domicilio, luego de que fuera reportado un tiroteo.

PUBLICIDAD

“Los agentes localizaron a una menor de 14 años en el interior de un apartamento que sufría una herida de bala”, dice el comunicado en el que no se brinda la identidad de la menor.

Los agentes trataron de salvarle la vida, pero “desgraciadamente, la menor sucumbió a sus heridas”, dice el comunicado.

Más sobre armas de fuego

Un adolescente iba a una tienda a devolver una pistola de juguete. Un hombre lo mató de 7 tiros porque pensó que era un arma de fuego
4 mins

Un adolescente iba a una tienda a devolver una pistola de juguete. Un hombre lo mató de 7 tiros porque pensó que era un arma de fuego

Estados Unidos
Acusan de asesinato a dos hombres por el tiroteo de celebración del Super Bowl en Kansas City
3 mins

Acusan de asesinato a dos hombres por el tiroteo de celebración del Super Bowl en Kansas City

Estados Unidos
Sentencian a otros dos años de cárcel a la madre del niño de 6 años que disparó contra su maestra en una escuela de Virginia
4 mins

Sentencian a otros dos años de cárcel a la madre del niño de 6 años que disparó contra su maestra en una escuela de Virginia

Estados Unidos
La madre del niño estadounidense de 6 años que disparó a una profesora es condenada a 21 meses de cárcel
4 mins

La madre del niño estadounidense de 6 años que disparó a una profesora es condenada a 21 meses de cárcel

Estados Unidos
Hallan el cuerpo del sospechoso de la masacre en Maine que dejó 18 muertos
4 mins

Hallan el cuerpo del sospechoso de la masacre en Maine que dejó 18 muertos

Estados Unidos
La estrella del rock Pat Benatar no cantará más su mayor éxito debido a los tiroteos en EEUU
2 mins

La estrella del rock Pat Benatar no cantará más su mayor éxito debido a los tiroteos en EEUU

Estados Unidos
Con Uvalde de luto, decenas de escuelas reciben amenazas de tiroteo y se arrestó a varios menores
3 mins

Con Uvalde de luto, decenas de escuelas reciben amenazas de tiroteo y se arrestó a varios menores

Estados Unidos
Un hombre mata a su hermano al intentar defenderse de un oso, llama al 911 y se suicida
2 mins

Un hombre mata a su hermano al intentar defenderse de un oso, llama al 911 y se suicida

Estados Unidos

De acuerdo con la investigación preliminar de las autoridades, la adolescente estaba manipulando el arma de fuego mientras grababa un video para las redes sociales cuando el arma se disparó, alcanzándola en la parte superior del cuerpo.

Varias personas, entre ellas un adulto, se encontraban en el apartamento cuando se produjo el tiroteo, dice el comunicado. El arma de fuego fue recuperada.

Únete gratis a nuestro canal de WhatsApp: Haz clic aquí para estar al tanto de las noticias y no perderte ninguna actualización.

"Se trata de un recordatorio devastador de los peligros que representan las armas en manos de los jóvenes de nuestra ciudad", declaró la jefa de policía Pamela A. Smith.

"Las armas de fuego no son juguetes ni accesorios y deben estar debidamente guardadas en un lugar al que solo puedan acceder los propietarios legales de armas", agregó Smith.

Casi 47,000 personas murieron por lesiones relacionadas con armas de fuego en Estados Unidos en 2023, según las últimas estadísticas disponibles de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

De esas muertes reportadas por arma de fuego 463 fueron accidentales o se produjeron en circunstancias indeterminadas, según datos de los CDC.

Mira también:

Video Madre hispana muere luego de que su hijo de 2 años le disparara accidentalmente: esto se sabe
Relacionados:
armas de fuegoMuertesEstados Unidos de América

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Consuelo
Gratis
Algo azul
¿Quieres ser mi hijo?
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Consuelo
Gratis
Algo azul
¿Quieres ser mi hijo?
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX