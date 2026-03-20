California Ola de calor extremo rompe récords en California: ¿Cuándo terminará? El estado de California se encuentra en alerta debido a una intensa ola de calor que ya está batiendo récords, con temperaturas de hasta más de 100 grados, principalmente en el sur del estado.

El estado de California se encuentra en alerta debido a una intensa ola de calor que ya está batiendo récords, con temperaturas de hasta más de 100 grados, principalmente en el sur del estado.

PUBLICIDAD

¿Cuándo termina la ola de calor en California?

El Servicio Meteorológico Nacional anunció que la ola de calor no cederá en las próximas horas y registrará temperaturas menos extremas, pero igual de intensas para el fin de semana, al pronosticar que para el sábado, el termómetro se ubique en los 70 y 80 grados.

No obstante, en la costa de California, las temperaturas podrían permanecer en los 90 grados, especialmente en las zonas de valles.

Calor extremo durante partido de los Guardianes de Cleveland y los Diamondbacks de Arizona, en Goodyear, Arizona. (AP Foto/Chris Carlson) Imagen Chris Carlson/AP

Ola de calor histórica

En las últimas horas, las temperaturas en el estado registraron índices históricos. Gran parte de la región, incluyendo Baker y Woodland Hills, permaneció en alerta por calor extremo.

Tan solo este viernes, Woodland Hills alcanzó una temperatura máxima de 102 grados Fahrenheit; mientras que en zonas como el Aeropuerto de Burbank el termómetro marcó los 98 grados.

Yet another Hot day. More records tied and broke, likely another record-breaking day tomorrow. Stay hydrated and stay cool indoors! #cawx pic.twitter.com/JfSOzwU3hv — NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) March 20, 2026

Al interior de la Universidad de California, Los Ángeles, las temperaturas alcanzaron los 89 grados; cuyo récord se cumplió esta semana cuando alcanzó los 94 grados; superando el récord que habían alcanzado en 1997, cuando se sintieron temperaturas desde 93 grados.

Al respecto, el NWS Los Ángeles recomendó a la población mantenerse hidratada y fresca en interiores.

Otros récords máximos preliminares registrados hoy incluyen Palmdale con 92 grados, que en el 97 había llegado a los 91 grados; Sandberg con 84 grados, que también batió su récord de 80, establecido en 2015.

Santa María con 90 grados, que anteriormente había registrado 87 que se habían alcanzado en 1931; mientras que en Paso Robles también batió récord de hace más de 20 años, al alcanzar los 91 grados (anteriormente 87).

Additional preliminary record highs today include Palmdale at 92 degrees (previously 91 set in 1997), Sandberg at 84 degrees (previously 80 set in 2015), Santa Maria at 90 degrees (previously 87 set in 1931), and Paso Robles at 91 degrees (previously 87 set in 2004). — NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) March 20, 2026

TLS

PUBLICIDAD

Mira también: