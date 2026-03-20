California

Ola de calor extremo rompe récords en California: ¿Cuándo terminará?

El estado de California se encuentra en alerta debido a una intensa ola de calor que ya está batiendo récords, con temperaturas de hasta más de 100 grados, principalmente en el sur del estado.

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Por:N+ Univision
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El estado de California se encuentra en alerta debido a una intensa ola de calor que ya está batiendo récords, con temperaturas de hasta más de 100 grados, principalmente en el sur del estado.

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¿Cuándo termina la ola de calor en California?

El Servicio Meteorológico Nacional anunció que la ola de calor no cederá en las próximas horas y registrará temperaturas menos extremas, pero igual de intensas para el fin de semana, al pronosticar que para el sábado, el termómetro se ubique en los 70 y 80 grados.

No obstante, en la costa de California, las temperaturas podrían permanecer en los 90 grados, especialmente en las zonas de valles.

Calor extremo durante partido de los Guardianes de Cleveland y los Diamondbacks de Arizona, en Goodyear, Arizona. (AP Foto/Chris Carlson)
Calor extremo durante partido de los Guardianes de Cleveland y los Diamondbacks de Arizona, en Goodyear, Arizona. (AP Foto/Chris Carlson)
Imagen Chris Carlson/AP

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Ola de calor histórica

En las últimas horas, las temperaturas en el estado registraron índices históricos. Gran parte de la región, incluyendo Baker y Woodland Hills, permaneció en alerta por calor extremo.

Tan solo este viernes, Woodland Hills alcanzó una temperatura máxima de 102 grados Fahrenheit; mientras que en zonas como el Aeropuerto de Burbank el termómetro marcó los 98 grados.

Al interior de la Universidad de California, Los Ángeles, las temperaturas alcanzaron los 89 grados; cuyo récord se cumplió esta semana cuando alcanzó los 94 grados; superando el récord que habían alcanzado en 1997, cuando se sintieron temperaturas desde 93 grados.

Al respecto, el NWS Los Ángeles recomendó a la población mantenerse hidratada y fresca en interiores.

Otros récords máximos preliminares registrados hoy incluyen Palmdale con 92 grados, que en el 97 había llegado a los 91 grados; Sandberg con 84 grados, que también batió su récord de 80, establecido en 2015.

Santa María con 90 grados, que anteriormente había registrado 87 que se habían alcanzado en 1931; mientras que en Paso Robles también batió récord de hace más de 20 años, al alcanzar los 91 grados (anteriormente 87).

TLS

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