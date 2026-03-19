Calor

Calor en desierto de Arizona rompe marca de alta temperatura registrada en marzo en EEUU

La localidad de Martinez Lake, situada en el desierto de Arizona, alcanzó los 110° Fahrenheit este jueves, batiendo así el récord de la temperatura más alta registrada en marzo en Estados Unidos. La localidad se encuentra a unas 145 millas al oeste de Phoenix.

N+ Univision y AP picture
Por:N+ Univision y AP
add
Síguenos en Google
Video Arizona enfrenta un calor extremo récord que amenaza con paralizar los vuelos en primavera

Apenas un día después de que una pequeña comunidad desértica californiana empató la marca de mayor temperatura para el mes de marzo, este jueves la localidad de Martinez Lake, situada en el desierto de Arizona, impuso un nuevo récord al registrar 110° Fahrenheit.

Martinez Lake se halla a unas 145 millas al oeste de Phoenix, y está sufriendo la ola de calor invernal que azota al suroeste de Estados Unidos, y que se prolongará hasta el fin de semana, según los pronósticos.

PUBLICIDAD

El miércoles, North Shore (California) había igualda el récord establecido por primera vez en Rio Grande City (Texas) en 1954.

Este jueves se sumaron varias localidades más de California que alcanzaron los 108 grados (42,2 °C). Entre ellas se encontraban Cathedral City, cerca del destino turístico desértico de Palm Springs, y la localidad de Thermal —cuyo nombre resulta muy acertado—, al noreste de San Diego.

Más sobre Calor

¿Te sientes más pegajoso este verano? EEUU ha registrado una humedad récord
5 mins

¿Te sientes más pegajoso este verano? EEUU ha registrado una humedad récord

Estados Unidos
Cómo el "sudor" de los extensos cultivos de maíz de EEUU alimentan las olas de calor y humedad en el verano
3 mins

Cómo el "sudor" de los extensos cultivos de maíz de EEUU alimentan las olas de calor y humedad en el verano

Estados Unidos
En un minuto: Gobierno federal puede mantener el control de la Guardia Nacional en Los Ángeles
1:11

En un minuto: Gobierno federal puede mantener el control de la Guardia Nacional en Los Ángeles

Estados Unidos
Mapa del 'domo de calor': humedad y temperaturas extremas 'sofocarán' a ciudades de EEUU desde este fin de semana
3 mins

Mapa del 'domo de calor': humedad y temperaturas extremas 'sofocarán' a ciudades de EEUU desde este fin de semana

Estados Unidos
Otra ola de calor volverá a castigar a gran parte de EEUU la próxima semana
4 mins

Otra ola de calor volverá a castigar a gran parte de EEUU la próxima semana

Estados Unidos
Crecen las muertes por calor en Texas luego de que el huracán Beryl dejó a millones sin electricidad por días
5 mins

Crecen las muertes por calor en Texas luego de que el huracán Beryl dejó a millones sin electricidad por días

Estados Unidos
Advertencia de calor excesivo: una ola de temperaturas peligrosamente altas azota a EEUU
6 mins

Advertencia de calor excesivo: una ola de temperaturas peligrosamente altas azota a EEUU

Estados Unidos
Decenas de millones bajo alerta por altas temperaturas en EEUU: ¿cuándo va a terminar la ola de calor?
4 mins

Decenas de millones bajo alerta por altas temperaturas en EEUU: ¿cuándo va a terminar la ola de calor?

Estados Unidos
Fuerte ola de calor llega esta semana y afectará a millones: mira aquí las zonas más afectadas
4 mins

Fuerte ola de calor llega esta semana y afectará a millones: mira aquí las zonas más afectadas

Estados Unidos
El mapa de la ola de calor que comenzará a sentirse este domingo, con temperaturas peligrosamente altas en EEUU
4 mins

El mapa de la ola de calor que comenzará a sentirse este domingo, con temperaturas peligrosamente altas en EEUU

Estados Unidos

Se pronosticaba que Thermal alcanzaría los 110 °F (43,3 °C) el viernes, el registro record de Martinez Lake de este jueves.

Ruben Pantaleon dijo que el calor no le molestaba mientras usaba una escobilla para limpiar los parabrisas de los autos en una intersección en Thermal el jueves por la tarde. Llevaba pantalones cortos y tenía a la mano un suministro de bebidas electrolíticas.

"Ya me he tomado tres de esas", dijo bajo el sol abrasador. "Esto es el desierto. Hace mucho calor. No me preocupa".

Varias ciudades registraron el miércoles el día más caluroso de marzo en cuatro décadas, según el Servicio Meteorológico Nacional. Las Vegas alcanzó los 99 grados (37,2 °C), superando el récord anterior de 93 grados (33,8 °C), establecido en 2022. El centro de Los Ángeles alcanzó los 94 grados (34,4 °C), superando su anterior máxima diaria para el 18 de marzo de 87 grados (30,5 °C) en 1997.

Las temperaturas de tres dígitos también llegaron antes que nunca a Phoenix, cuando la capital de Arizona alcanzó los 101 grados (38,3 °C) el miércoles. El récord anterior se estableció hace casi 40 años, el 26 de marzo de 1988, según el NWS.

PUBLICIDAD

Las temperaturas seguirán estando entre 20 y 30 grados por encima de lo normal para marzo durante el resto de la semana en el suroeste, antes de que el mercurio baje ligeramente a partir del domingo.

Se espera que muchas otras ciudades de la región registren su día más temprano en el año con más de 100 grados (más de 37,8 °C) en la historia, según el servicio meteorológico.

"Para ponerlo en perspectiva, el primer día del año en el que se alcanzan los 105 grados suele ser el 22 de mayo", señaló el servicio meteorológico en un comunicado.

La última vez que las temperaturas en Phoenix superaron los 100 grados en marzo fue hace casi 40 años. Las rutas de senderismo alrededor de la ciudad fueron cerradas debido al riesgo de enfermedades causadas por el calor.

Relacionados:
CalorClimaInviernoArizonaCalifornia Meteorología

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Un hombre por semana
Tráiler: Chiquis: Sin filtro (Temporada 2)
Polen
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX