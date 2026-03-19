Calor Calor en desierto de Arizona rompe marca de alta temperatura registrada en marzo en EEUU La localidad de Martinez Lake, situada en el desierto de Arizona, alcanzó los 110° Fahrenheit este jueves, batiendo así el récord de la temperatura más alta registrada en marzo en Estados Unidos. La localidad se encuentra a unas 145 millas al oeste de Phoenix.

Video Arizona enfrenta un calor extremo récord que amenaza con paralizar los vuelos en primavera

Apenas un día después de que una pequeña comunidad desértica californiana empató la marca de mayor temperatura para el mes de marzo, este jueves la localidad de Martinez Lake, situada en el desierto de Arizona, impuso un nuevo récord al registrar 110° Fahrenheit.

Martinez Lake se halla a unas 145 millas al oeste de Phoenix, y está sufriendo la ola de calor invernal que azota al suroeste de Estados Unidos, y que se prolongará hasta el fin de semana, según los pronósticos.

PUBLICIDAD

El miércoles, North Shore (California) había igualda el récord establecido por primera vez en Rio Grande City (Texas) en 1954.

Este jueves se sumaron varias localidades más de California que alcanzaron los 108 grados (42,2 °C). Entre ellas se encontraban Cathedral City, cerca del destino turístico desértico de Palm Springs, y la localidad de Thermal —cuyo nombre resulta muy acertado—, al noreste de San Diego.

Se pronosticaba que Thermal alcanzaría los 110 °F (43,3 °C) el viernes, el registro record de Martinez Lake de este jueves.

Ruben Pantaleon dijo que el calor no le molestaba mientras usaba una escobilla para limpiar los parabrisas de los autos en una intersección en Thermal el jueves por la tarde. Llevaba pantalones cortos y tenía a la mano un suministro de bebidas electrolíticas.

"Ya me he tomado tres de esas", dijo bajo el sol abrasador. "Esto es el desierto. Hace mucho calor. No me preocupa".

Varias ciudades registraron el miércoles el día más caluroso de marzo en cuatro décadas, según el Servicio Meteorológico Nacional. Las Vegas alcanzó los 99 grados (37,2 °C), superando el récord anterior de 93 grados (33,8 °C), establecido en 2022. El centro de Los Ángeles alcanzó los 94 grados (34,4 °C), superando su anterior máxima diaria para el 18 de marzo de 87 grados (30,5 °C) en 1997.

Las temperaturas de tres dígitos también llegaron antes que nunca a Phoenix, cuando la capital de Arizona alcanzó los 101 grados (38,3 °C) el miércoles. El récord anterior se estableció hace casi 40 años, el 26 de marzo de 1988, según el NWS.

PUBLICIDAD

Las temperaturas seguirán estando entre 20 y 30 grados por encima de lo normal para marzo durante el resto de la semana en el suroeste, antes de que el mercurio baje ligeramente a partir del domingo.

Se espera que muchas otras ciudades de la región registren su día más temprano en el año con más de 100 grados (más de 37,8 °C) en la historia, según el servicio meteorológico.

"Para ponerlo en perspectiva, el primer día del año en el que se alcanzan los 105 grados suele ser el 22 de mayo", señaló el servicio meteorológico en un comunicado.