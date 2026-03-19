Noticias Ola de calor rompe récords en Estados Unidos; temperaturas superan los 100 °F El fenómeno se concentra principalmente en el suroeste del país, donde las condiciones atmosféricas han favorecido registros inusuales para esta época del año, los cuales se extenderán el fin de semana.

Video Ola de calor rompe récords en el oeste de EEUU antes del inicio de la primavera

Las altas temperaturas en Estados Unidos han desatado una intensa ola de calor que ya supera los 100 °F en varias regiones y que se mantendrá con valores extremos durante los próximos días, afectando a miles de personas.

El fenómeno se concentra principalmente en el suroeste del país, donde las condiciones atmosféricas han favorecido r egistros inusuales para esta época del año, de acuerdo con la agencia de noticias The Associated Press (AP).

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Registros históricos en marzo

Un día después de que una pequeña comunidad desértica del sur de California alcanzara los 108 °F -igualando el récord más alto para marzo en el país-, especialistas advirtieron el jueves 19 de marzo de 2026 que el calor persistirá al menos hasta el fin de semana.

North Shore, en California, igualó la marca establecida en 1954 en Texas. Además, se prevé que la localidad de Thermal, ubicada en el desierto californiano al noreste de San Diego, llegue a los 110 °F el viernes 20 de marzo de 2026, lo que representaría uno de los valores más altos registrados en esta temporada.

Calor persistente en EEUU

El alivio ha sido prácticamente inexistente incluso durante la noche. En Phoenix, Arizona, se reportó una temperatura mínima de 69 °F el jueves 19 de marzo, estableciendo un nuevo récord para esa fecha. Durante el día, los termómetros han alcanzado cerca de 105 °F, con posibilidad de incrementos adicionales.

Autoridades meteorológicas señalaron que, en condiciones normales, el primer día del año con temperaturas de 105 °F ocurre alrededor del 22 de mayo, lo que evidencia lo inusual de este episodio.

Ciudades con temperaturas extremas

Varias ciudades han experimentado sus días de marzo más calurosos en décadas. Las Vegas registró 99 °F, superando su récord previo de 93 °F.

En Los Ángeles, el centro alcanzó los 94 °F, mientras que Palm Springs llegó a 104 °F, igualando su marca histórica para este mes.

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Pronóstico para el fin de semana

Se espera que, para el viernes 20 y el sábado 21 de marzo de 2026, las temperaturas continúen entre 20 y 30 °F por encima de los promedios habituales durante el resto de la semana en el suroeste.

Posteriormente, podría registrarse una ligera disminución a partir del domingo 22 de marzo de 2026, aunque varias ciudades podrían alcanzar sus primeros días con más de 100 °F más temprano de lo habitual.

JICM