FBI Tres acusados de conspirar para desviar tecnología de IA de EEUU hacia China en un esquema de miles de millones El fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, junto con directivos del FBI, anunciaron esta semana la apertura de una acusación formal contra tres individuos.

Video FBI advierte sobre secuestros virtuales

Los señalados están acusados de orquestar una compleja red para desviar ilegalmente servidores de alta gama con tecnología de inteligencia artificial (IA) hacia China, violando las leyes de control de exportaciones de Estados Unidos. Los integrantes de esta red han sido identificados como:

Yih-Shyan “Wally” Liaw (71 años): Ciudadano estadounidense, cofundador y vicepresidente de una importante empresa fabricante de servidores en EE. UU.

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Ruei-Tsang “Steven” Chang (53 años): Ciudadano taiwanés y gerente general de la oficina de dicha empresa en Taiwán (actualmente prófugo)

Ting-Wei “Willy” Sun (44 años): Ciudadano taiwanés y presunto "facilitador" o intermediario.

Un esquema de miles de millones de dólares

Según el Departamento de Justicia, entre 2024 y 2025, los acusados utilizaron una empresa pantalla en el sudeste asiático (referida como "Compañía-1") para realizar pedidos masivos de servidores que integraban unidades de procesamiento gráfico (GPU) restringidas. Aunque los documentos oficiales indicaban que la "Compañía-1" era el usuario final, los servidores —muchos ensamblados en suelo estadounidense— eran reempaquetados en cajas sin distintivos y enviados clandestinamente a China. Se estima que el valor de la tecnología desviada asciende a 2,500 millones de dólares. Tan solo en un periodo de tres semanas entre abril y mayo de 2025, se enviaron ilegalmente cerca de 510 millones de dólares en equipos.

El uso de "servidores fantasma" para engañar al gobierno

La investigación del FBI reveló tácticas de engaño sorprendentes para evadir las auditorías de cumplimiento; por ejemplo, el uso de réplicas falsas. Los acusados montaron miles de "servidores señuelo" (réplicas físicas no funcionales) en almacenes del sudeste asiático para que los inspectores creyeran que el equipo seguía allí. Las autoridades también obtuvieron imágenes de las cámaras de vigilancia que capturaron a los sospechosos usando secadores de pelo para despegar etiquetas de números de serie de los equipos originales y pegarlas en las réplicas falsas antes de las inspecciones del Departamento de Comercio.

La red operaba mediante aplicaciones de mensajería encriptada para coordinar envíos y ocultar la identidad de los verdaderos clientes en China.

Controlar la exportación de tecnología de IA es esencial para salvaguardar nuestra seguridad nacional Roman Rozhavsky, director asistente de la División de Contrainteligencia del FBI.

Cargos y posibles sentencias

Liaw y Sun fueron arrestados en el Distrito Norte de California. Los tres sujetos enfrentan cargos por conspiración para violar la Ley de Reforma del Control de Exportaciones. Bajo este cargo podrían alcanzar penas de hasta 20 años de prisión. Además, los detenidos enfrentan otros cargos, por conspiración para el contrabando de mercancías desde EEUU y conspiración para defraudar.