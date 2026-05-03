Esta Semana con Ilia Calderón y Enrique Acevedo “Soy el candidato de la comunidad de inmigrantes legales”: Steve Hilton, el aspirante republicano que busca gobernar California | Esta Semana, episodio 9 Hilton es un analista político, autor y presentador de televisión británico-estadounidense. Actualmente busca la gobernación de California en las elecciones del 2026. Tiene el apoyo del presidente Donald Trump

Video Steve Hilton, el aspirante republicano que busca gobernar California | Esta Semana, episodio 9

Steve Hilton, aspirante republicano a gobernar California, fue entrevistado de manera exclusiva en "Esta semana con Enrique Acevedo e Ilia Calderón", la cual se transmitió el domingo 3 de mayo. En la entrevista se habló sobre sus estrategias para bajar el precio de la gasolina, qué hará con los inmigrantes indocumentados, entre otros temas.

Hilton es un analista político, autor y presentador de televisión británico-estadounidense. Actualmente busca la gobernación de California en las elecciones del 2026. Tiene el apoyo del presidente Donald Trump y ha basado su campaña en la cooperación con el ICE. A continuación te decimos lo que ocurrió en la entrevista.

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California ha estado bajo el liderazgo demócrata durante 16 años. ¿Qué impulsa su apoyo y cómo lo va a consultar?

El republicano precisó que la gente quiere un cambio, ya que el estado tiene la mayor tasa de desempleo, de pobreza y de costo de vida. Lo que propone es que la gasolina esté a 3 dólares, la cuenta de luz a la mitad, que los primeros 100 mil dólares sean libres de impuestos y que los californianos logren tener una vivienda accesible.

Video California, Peor Pobreza, Desempleo y Costos en EE. UU.: Steve Hilton

¿Cómo se ganará a los votantes en California si está dirigiendo una campaña a Estados Unidos primero, en un estado progresista?

“Yo le pondría primero California, yo estoy centrado en nuestro hermoso estado. Yo soy inmigrante, llegué en 2012 con mi esposa y mis dos hijos. Pero es obvio que las cosas no van bien”, subrayó Hilton.

Steve Hilton mencionó que cree que los californianos quieren lo básico: un buen empleo, una casa en una zona segura y una buena escuela. Recalcó que antes se lo podían dar todas esas cosas a las personas, pero que en la actualidad era muy difícil que alguien pudiera comprar su propia casa por el alto costo.

Según el Centro Pew, en 2023 había alrededor de 2 millones 200 mil inmigrantes indocumentados en California. ¿Usted apoya una mayor cooperación con ICE y el recorte de beneficios para inmigrantes indocumentados, sin embargo, eso tendría un impacto en la fuerza laboral y en la economía del estado.

“Soy inmigrante legal y lo digo con mucho orgullo que soy el candidato de la comunidad de inmigrantes legales”.

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Hilton enfatizó que tienen un presidente que ha dado un paso importante, el cual fue cerrar la frontera para que no empeorara el problema.

Video "Soy el Candidato de los Migrantes Legales": Steve Hilton

¿Qué haría usted con los inmigrantes indocumentados en California?

Ante esta pregunta, el candidato republicano a California explicó que esa no era su decisión, que él solo daba su opinión y que él estará ahí para “colaborar”, pero que la orientación de la política la marca el presidente de los Estados Unidos, porque así lo establece la Constitución.

¿De qué manera respondería a las inquietudes de que la cooperación con ICE también podría socavar la confianza entre las comunidades y las fuerzas del orden?

“Yo pienso que las políticas de los estados santuarios son las que están socavando esa confianza. Porque lo que pasa ahora es que los demócratas mandan en lugares como California y están impidiendo la procuración de justicia. Por eso hacen falta esas operaciones”, remarcó.

¿Usted está en contra de los inmigrantes indocumentados?

“No soy yo quien está en contra es la ley de inmigración. Se dice que necesitamos una vía a la ciudadanía para la gente que está aquí legalmente y mi respuesta es que eso ya existe y se llama inmigración legal”.

Además, el republicano reiteró que cree que los inmigrantes legales son los que frustran más que se incumpla la ley. Ya que no se puede decidir cuáles leyes se cumplen y cuáles no.

Video "No Estoy en contra de los Migrantes Ilegales, Es la Ley": Steve Hilton

¿Qué estrategias especificas tiene como gobernador para hacer realidad el precio de la gasolina que promete?

Steve detalló que lo más importante era cambiar la situación en la que está California, porque la mayor parte de su petróleo es importado en vez de tenerlo en su propio territorio. Por esa razón están cerrando refinerías. Siendo uno de los principales motivos por los que la gasolina cuesta dos dólares más que en todo el país.

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“Lo primero que voy a hacer es abrir la producción de petróleo en California y tenemos que reducir la reducción de las refinerías y otras partes de la industria energetica”, sostuvo Hilton.

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El favorito demócrata, Eric Swalwell, se vio obligado a retirarse después de que salieran a la luz acusaciones de conducta sexual inapropiada, las cuales él niega. ¿Cómo puede un político llegar tan lejos con este tipo de conductas?

“Yo pienso que un motivo por el que pasará esto es que los demócratas ya llevan 16 años controlándolo todo en California y cuando un partido lleva tanto tiempo en el poder, se vuelve arrogante. Da por sentado que estará ahí para siempre”, señaló.

Finalmente, el candidato republicano dijo que tenían que asegurar que los candidatos cumplan las más elevadas normas y que eso aplicaba para todos los bandos.