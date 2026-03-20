Vivienda ¿Cuánto necesitas ganar para comprarte una casa en EEUU? Te decimos por ciudades El costo de la vivienda en EE. UU. varía ampliamente: ciudades como San José y San Francisco requieren ingresos muy altos, mientras otras son más accesibles. El promedio nacional no alcanza en muchos casos, evidenciando desigualdad y retos para compradores.

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El acceso a la vivienda en Estados Unidos se ha convertido en un desafío, especialmente en las grandes áreas metropolitanas del país, en donde la vivienda ha ido encareciendo con respecto al salario anual que perciben los ciudadanos en la Unión Americana.

Un reciente análisis de la empresa HSH, que mide tasas hipotecarias en Estados Unidos, mostró cuánto salario anual se necesita para comprar una casa en 50 ciudades, revelando las diferencias de costos en las zonas metropolitanas a nivel nacional.

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El ingreso promedio recuerdo ronda en los 106,700 dólares al año, lo que encarece el mercado inmobiliario.

En San José, California, por ejemplo, se requiere un salario cercano a los 458,500 dólares al año, convirtiéndola en la ciudad más cara del país para adquirir vivienda. Le siguen San Francisco con 321,500 dólares y San Diego con 235,300 dólares.

Imagen AP

Sorpresivamente no es Nueva York la ciudad más cara para vivir en Estados Unidos. A comparación de San José, en California, el salario requerido se va a los 200,300 dólares al año.

Los Ángeles, California, es ligeramente superior a la gran manzana, con un ingreso necesario de 224,000 dólares anuales.

Estas cifras reflejan la alta demanda, la escasez de vivienda y el elevado costo de vida en California, con factores que siguen presionando el alza de los precios.

En el extremo de la tabla, es decir en donde el poder adquisitivo no debe ser tan elevado, es Pittsburgh, Pensilvania, en donde el ingreso anual promedio debe ser de 64,100 dólares al año; Cleveland, Ohio, con un ingreso de 66,300 dólares por año; u Oklahoma, donde el ingreso promedio ronda en los 71,600 dólares anuales.

San Jose, CA: $458.5K

San Francisco, CA: $321.5K

San Diego, CA: $235.3K

Los Angeles, CA: $224.2K

New York City, NY: $200.3K

Boston, MA: $190.9K

Seattle, WA: $188.2K

Washington, D.C.: $161.5K

Denver, CO: $154.1K

Miami, FL: $157.0K

Portland, OR: $144.4K

Riverside, CA: $144.8K

Sacramento, CA: $136.0K

Austin, TX: $132.0K

Salt Lake City, UT: $139.0K

Providence, RI: $139.1K

Hartford, CT: $116.1K

Raleigh, NC: $111.3K

Phoenix, AZ: $111.0K

Baltimore, MD: $109.5K

Chicago, IL: $109.6K

Richmond, VA: $108.2K

Milwaukee, WI: $107.2K

Dallas, TX: $106.3K

Philadelphia, PA: $106.0K

Minneapolis, MN: $103.1K

Tampa, FL: $103.0K

Charlotte, NC: $104.2K

Nashville, TN: $101.4K

Jacksonville, FL: $101.0K

Orlando, FL: $112.2K

Las Vegas, NV: $112.0K

Houston, TX: $96.8K

Atlanta, GA: $94.9K

Virginia Beach, VA: $92.1K

Kansas City, MO: $91.0K

San Antonio, TX: $91.0K

Columbus, OH: $88.6K

Buffalo, NY: $82.3K

Indianapolis, IN: $81.6K

Cincinnati, OH: $80.8K

St. Louis, MO: $78.6K

Birmingham, AL: $78.1K

Louisville, KY: $74.0K

Detroit, MI: $74.3K

Memphis, TN: $73.5K

Oklahoma City, OK: $71.6K

New Orleans, LA: $76.0K

Cleveland, OH: $66.3K

Pittsburgh, PA: $64.1K

Comcast comparte mapa de Estados Unidos Imagen AP

El enorme costo para acceder a una vivienda, evidencia la profunda desigualdad entre las principales ciudades de Estados Unidos. Mientras que en mercados altamente competitivos como San José o San Francisco se requieren ingresos muy por encima del promedio nacional, otras ciudades del medio oeste y sur presentan barreras de entrada significativamente más bajas.

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Lo que exhibe las dinámicas económicas locales, niveles de oferta y demanda, así como la concentración de empleos mejor remunerados en ciertas regiones.

Por ello es que se reduce la oportunidad de acceder a viviendas en Estados Unidos, con el aumento de precios y reduce la oferta de viviendas accesibles para los ciduadanos.

Personas caminan cerca el World Trade Center where American Express will build new global headquarter Imagen Yuki Iwamura/AP