Petróleo Alza de los precios de la gasolina: esto es lo que pagarás en tu estado A unos días de que se cumpla un mes de la guerra en el Medio Oriente, ante los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel, los precios del petróleo han alcanzado aumentos no vistos desde 2022.

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La guerra contra Irán y la tensión en el estrecho de Ormuz han disparado los precios del petróleo, superando los 100 dólares por barril ante los amagos de Teherán por cerrar este punto para el transporte mundial del energético.

A unos días de que se cumpla un mes de la guerra en el Medio Oriente, ante los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel, los precios del petróleo han alcanzado aumentos no vistos desde 2022.

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¿Cómo afecta eso a Estados Unidos?

Una de las metas del presidente Donald Trump era el impulso de los reembolsos de los impuestos derivados de las leyes de recortes fiscales del mandatario. Sin embargo, el alza de los precios de la gasolina podría absorber esos reembolsos.

Y es que los precios del petróleo y el gas se han disparado desde el inicio de las hostilidades contra Irán y su eventual contraataque, que dio inicio el pasado 28 de febrero.

Tras ello, el precio promedio nacional de la gasolina alcanzó los 3 .94 dólares este domingo, más de un dólar más que apenas un mes antes.

Incluso analistas dijeron a la agencia AP que los precios de la gasolina se mantendrán elevados durante algún tiempo, incluso si la guerra termina pronto, debido a las interrupciones en el transporte marítimo y la producción, cuya recuperación llevará tiempo.

Esta alza de combustible afectaría principalmente a los hogares con ingresos bajos y medios, pues es probable que los reembolsos fiscales sean menores, mientras gastan una mayor proporción de sus ingresos en gasolina.

Este será el precio de la gasolina en EEUU esta semana del 22 de marzo

En una consulta de los precios de AAA de este 22 de marzo, estos son los precios a nivel nacional.

Precios de la gasolina de hoy Imagen GAS Prices AAA

En el estado de California, la gasolina regular registra los costos más elevados del país con un total de 5.76 dólares por galón, así como 5.97 dólares por gasolina de grado medio; 6.17 dólares por galón de gasolina premium y 6.87 dólares por diésel.

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En el estado de Nueva York, la gasolina regular registra un costo de 3.84 dólares por galón, así como 4.33 dólares por la de grado medio; 4.72 dólares por galón de gasolina premium y 5.49 dólares por diésel.

En Texas, la gasolina regular se vende hasta en 3.62 dólares por galón, así como 4.10 por la de grado medio, 4.47 dólares de gasolina premium y 4.91 dólares por diésel.

Florida también registra costos elevados, con la gasolina regular en 3.94 dólares por galón, así como 4.37 por gasolina de grado medio, 4.70 dólares de premium y 5.50 dólares por diésel.

En el estado de Washington, la gasolina regular registra un costo de 5.27 dólares por galón; 5.50 dólares por gasolina de grado medio; 5.75 dólares por gasolina premium y 6.39 dólares por diésel.

Imagen Adobe Stock

En Arizona, la gasolina regular cuesta 4.49 dólares por galón, así como 4.87 por gasolina de grado medio, 5.19 dólares por Premium y 5.52 dólares por diésel.

En Nevada, la gasolina regular registra un costo de 4.77 dólares por galón, así como 5.03 por gasolina de grado medio, 5.34 dólares por galón de gasolina premium y 5.52 dólares por diésel.

En el estado de Hawái, la gasolina regular se vende a 5.21 dólares, así como a 5.37 dólares por gasolina de grado medio; 5.63 dólares por galón de premium y 6.22 por diésel.

En Pensilvania, la gasolina regular registra un costo de 3.93 dólares, así como 4.35 por la de grado medio, 4.73 dólares por gasolina premium y 5.59 dólares por diésel.

En el estado de Colorado, la gasolina regular registra un costo de 3.93 dólares por galón, así como 4.33 dólares por gasolina de grado medio; 4.66 dólares por galón de gasolina premium y 4.95 dólares por diésel.

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