incendio Incendio en el sur de California provoca evacuaciones y se expande por fuertes vientos El incendio Springs Fire en Riverside, California, crece rápidamente y obliga a evacuaciones debido a fuertes vientos, informan autoridades. Conoce los detalles.

Un incendio forestal de rápida propagación obligó este viernes 3 de abril a emitir órdenes y advertencias de evacuación en el sur de California, en medio de condiciones climáticas adversas que facilitaron la expansión de las llamas.

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De acuerdo con los reportes oficiales, el incendio de Springs comenzó alrededor de las 11:00 de la mañana en una zona al este de la ciudad de Moreno Valley, en el condado de Riverside. En pocas horas, el fuego creció de forma acelerada y, hacia la tarde-noche, ya había consumido aproximadamente 5.47 millas cuadradas.

Las autoridades locales informaron que se emitieron múltiples órdenes y avisos de evacuación en comunidades cercanas, aunque inicialmente no se precisó el número exacto de viviendas afectadas por estas medidas preventivas. El incendio se desarrolla en un área con presencia de población, aunque no densamente habitada, cercana a zonas recreativas en las inmediaciones de Moreno Valley, una ciudad con cerca de 200 mil habitantes; a solo 100 kilómetros de Los Ángeles.

Uno de los principales factores que han complicado las labores de contención es el fuerte viento. Ráfagas de hasta 50 millas por hora han contribuido a avivar las llamas y a dispersar el humo hacia localidades vecinas, generando preocupación entre los residentes.

Voceros del Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California informaron que han recibido múltiples reportes de ciudadanos alarmados por la visibilidad del incendio y la mala calidad del aire.

The fire has been mapped at 4,175.8 acres by FIRIS OES Intel 24#springsfire pic.twitter.com/lhtUIJIK5m — FirePhotoGirl (@FirePhotoGirl) April 4, 2026

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por vientos para los valles de los condados de Riverside y San Bernardino, misma que permanecerá vigente hasta el sábado por la tarde.

Las autoridades advirtieron que el incendio podría provocar la caída de ramas y posibles interrupciones en el suministro eléctrico, lo que incrementa el riesgo en la zona.

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Equipos de emergencia, incluidos bomberos y personal especializado, fueron desplegados para combatir el incendio y proteger estructuras cercanas. Aunque los equipos comenzaron a lograr cierto nivel de contención hacia el final del día, las condiciones climáticas no han permitido sofocar completamente el fuego.

Hasta el momento, la causa del incendio permanece bajo investigación y no se han reportado víctimas mortales.

TLS

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