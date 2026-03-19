Militares Un informe militar afirma que un fallo inusual en un ejercicio de tiro provocó una lluvia de metralla en una autopista de California Una investigación militar reveló que un fallo técnico de "uno entre un millón" ocurrido durante una demostración de fuego real sobre Camp Pendleton el pasado octubre provocó un error de disparo que hizo llover metralla sobre la Interestatal 5 de California.

Video Guerra con Irán: Reportan que avión de combate de EEUU habría aterrizado de emergencia por fuego iraní

Una falla catalogada como "única en un millón" ocurrida durante una demostración de fuego real sobre Camp Pendleton el pasado octubre provocó un disparo defectuoso que hizo llover metralla sobre la Interestatal 5, impactando a dos vehículos de la Patrulla de Carreteras de California, según reveló una investigación del Cuerpo de Marines de EEUU.

Un proyectil de artillería explotó sobre la autopista que sirve como corredor principal entre Los Ángeles y San Diego durante una celebración del 250.º aniversario del Cuerpo de Marines, a la que asistieron el vicepresidente JD Vance y el secretario de Defensa Pete Hegseth. Nadie resultó herido, y los investigadores descartaron cualquier negligencia o mala praxis por parte de los miembros del Cuerpo.

PUBLICIDAD

El día antes del evento, el gobernador demócrata Gavin Newsom calificó la demostración prevista con artillería real de peligrosa e innecesaria, y ordenó el cierre de la I-5 durante la misma. Ese cierre provocó la condena de la Casa Blanca y otros republicanos, y el Cuerpo de Marines afirmó que los ejercicios no pondrían en peligro a los automovilistas.

En un informe de 666 páginas con fecha del 19 de diciembre y del que se informó por primera vez el lunes, los marines concluyeron que "no hay una respuesta definitiva" a por qué un proyectil M795 altamente explosivo detonó prematuramente a una altitud de unos 1.480 pies durante la demostración del 18 de octubre. Tal detonación prematura está "más allá de lo que cabe esperar y no debería haber ocurrido, pero ocurrió", dice el informe.

"Está fabricado con una tolerancia de un defecto por cada millón", según el informe.

Los organizadores planeaban disparar 60 proyectiles de artillería real en 5 minutos sobre la autopista, utilizando seis obuses, según el informe. Pero un proyectil de la primera salva falló y detonó antes de tiempo, y el resto de la demostración fue cancelada, según el informe.

Días después del fallo, 26 miembros de la Cámara de Representantes de California y los dos senadores del estado enviaron una carta a Hegseth preguntando quién decidió disparar artillería real sobre la autopista y cómo se prepararon las autoridades para los riesgos de seguridad.

"Agradecemos a los marines su investigación exhaustiva y precisa, en marcado contraste con las peligrosas y teatralizadas exigencias de JD Vance y Pete Hegseth de disparar munición real sobre una zona civil para su entretenimiento", dijo Diana Crofts-Pelayo, portavoz de la oficina de Newsom, en un correo electrónico el martes.

PUBLICIDAD

Newsom lo llamó demostración de fuerza intimidatoria

Newsom anunció antes del evento el cierre de la autopista en un comunicado, después de que se realizaran disparos de práctica un día antes de la celebración. El gobernador describió el ejercicio de fuego real como una demostración de fuerza destinada a intimidar a los opositores de Trump, miles de los cuales se manifestaban ese día en las protestas "No Kings" en San Diego y sus alrededores.

"Disparar munición real sobre una autopista concurrida no solo está mal, sino que es peligroso", escribió Newsom en ese momento.

El informe de los marines concluyó que varios factores podrían haber contribuido al mal funcionamiento, entre ellos que los obuses estuvieran demasiado juntos al disparar y la "posible presencia de energía electromagnética anómala en las inmediaciones".

"¿Qué fue diferente de las miles de veces anteriores a este evento en las que se empleó la misma combinación de proyectil y espoleta, el mismo sistema de armas y marines altamente entrenados? No hay una respuesta definitiva", señaló el informe.

El evento en la Base del Cuerpo de Marines de Camp Pendleton contó con aviones, barcos y vehículos de asalto anfibio para celebrar el aniversario.

"Será un buen espectáculo independientemente de quién se presente", dijo el general Eric Smith, comandante del Cuerpo de Marines, en un correo electrónico del 14 de octubre dirigido al general de brigada Garrett "Rainman" Hoffman, de la Oficina Militar de la Casa Blanca, según la investigación.

PUBLICIDAD

El primer proyectil fue lanzado a la 1:46 pm (local) desde obuses M777 en una playa al oeste de la Interestatal 5. Ese proyectil de artillería detonó en pleno vuelo cerca de la I-5 en dirección sur, lanzando metralla hacia una motocicleta de la Patrulla de Caminos del estado, y otro vehículo de patrulla desocupado, según el informe de la Patrulla de Caminos. Los vehículos formaban parte del destacamento de seguridad de Vance y esperaban cerca de una rampa de la autopista después de haber llevado a Vance de manera segura a su destino, según el informe.

Un oficial describió haber oído lo que sonaba como "guijarros" cayendo sobre su motocicleta y haber encontrado fragmentos cerca. Otra metralla impactó y dejó una abolladura en el capó de otro vehículo de patrulla.

Los sargentos de la Patrulla de Caminos realizaron un barrido de seguridad y no encontraron ningún otro fragmento de metal en los carriles de la autopista, según el informe. Ambos carriles de la autopista se reabrieron unos 30 minutos más tarde.