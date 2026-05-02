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Arizona, California y Nevada impulsan plan para estabilizar el río Colorado hacia 2028

La propuesta se basa en el programa ampliado de conservación del sistema de toda la cuenca baja, con una contribución estimada de al menos 700,000 acre-pies

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Por:N+ Univision
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Los estados de Arizona, California y Nevada, ubicadas a la cuenca baja del río Colorado, presentaron una propuesta conjunta para fortalecer la estabilidad y sostenibilidad del sistema del río Colorado hasta 2028, en respuesta a los efectos acumulados de la sequía prolongada.

De acuerdo con el comunicado oficial, la iniciativa plantea un enfoque integral para la gestión del río, con el objetivo de garantizar su viabilidad a largo plazo y ofrecer mayor certidumbre a los usuarios del agua. La propuesta fue elaborada de manera colaborativa y forma parte del proceso federal para definir nuevas reglas de operación posteriores a 2026.

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¿De qué se trata el plan para el río Colorado?

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El plan contempla reducciones en el uso del agua en la cuenca baja, con el fin de corregir el llamado “déficit estructural”, que provoca una disminución constante en los niveles de almacenamiento, especialmente en el lago Mead.

La cuenca baja dio un paso importante al proponer reducciones anuales de 1.25 millones de acres-pie, con 250,000 acres-pie adicionales procedente de México, que suma aproximadamente 1.5 millones de acres-pie por año.

La propuesta se basa en el programa ampliado de conservación del sistema de toda la cuenca baja, con una contribución estimada de al menos 700,000 acres pie. En total el plan implica un ahorro de agua de hasta 3.2 millones de acres-pie para el sistema hasta 2028.

Esto representa un nuevo esquema de gestión basado en el volumen total de agua almacenada en los principales embalses del sistema, en lugar de depender únicamente de los niveles de los lagos Mead y Powell, con el fin de mejorar la protección de los niveles críticos de los reservorios y reducir la incertidumbre en la toma de decisiones.

Los estados de la cuenca baja reconocieron la convocatoria a la mediación realizada por la cuenca alta y mostraron su disposición a participar en ese proceso. No obstante, las condiciones actuales requieren reducciones inmediatas y medibles en el consumo de agua por parte de todos los estados.

En este contexto, los estados de la cuenca baja se dijeron dispuestos a integrarse en un proceso constructivo orientado a soluciones de largo plazo, al tiempo que instaron a la cuenca alta a realizar aportaciones de agua verificables para contribuir a la estabilización del sistema y respaldar una solución provisional de corto plazo que involucre a los siete estados.

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Confirmaron que la propuesta mantiene la responsabilidad legal establecida en el Pacto del Río Colorado, incluidas las obligaciones de entrega correspondientes a la cuenca alta, y que, al mismo tiempo, preserva una vía clara hacia un acuerdo más amplio entre los siete estados de la cuenca.

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