California

Tres sindicatos unidos amenazan con huelga masiva en las escuelas de Los Ángeles

Tres sindicatos de LAUSD anuncian una huelga masiva para el 14 de abril de 2026. Conoce las demandas salariales y el impacto en 400,000 estudiantes de Los Ángeles.

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Por:N+ Univision
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Video LAUSD al borde de huelga: maestros y trabajadores exigen acuerdo inmediato en Los Ángeles

El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) se enfrenta a una crisis laboral sin precedentes. Por primera vez en la historia reciente, tres de los sindicatos más poderosos de la región han unido fuerzas para convocar un paro masivo que podría dejar a miles de estudiantes sin clases a partir del próximo martes 14 de abril de 2026.

La coalición, integrada por el sindicato de maestros United Teachers Los Angeles (UTLA), el SEIU Local 99, que representa al personal de apoyo como conserjes y conductores de autobuses, y la Associated Administrators of Los Angeles (AALA), afiliada a los Teamsters, que agrupa a directores y administradores, busca ejercer una presión máxima sobre el distrito para obtener mejoras salariales y mejores condiciones laborales.

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Los trabajadores, que en conjunto suman entre 70,000 del sistema escolar, demandan salarios más altos, que puedan superar la pobreza en una de las ciudades más caras de Estados Unidos.

Mientras que el distrito ha puesto sobre la mesa un aumento del 13% en tres años, los líderes sindicales califican la oferta de insuficiente. UTLA, por ejemplo, exige un incremento inmediato del 13% solo para el salario inicial.

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Por su parte, el SEIU Local 99 denuncia que muchos de sus miembros, fundamentales para la operación diaria de los planteles, perciben sueldos que no les permiten vivir en las comunidades donde trabajan.

A mediados de semana, los maestros solicitaban un aumento salarial promedio del 17%; mientras que el Sindicato Local 99 exigía garantías de empleo, mayor jornada laboral y un aumento superior al 13% ofrecido por el distrito.

El impacto de este paro sería devastador para la logística de la ciudad. LAUSD advirtió que, de materializarse la huelga, todas las escuelas y centros de educación temprana cerrarán sus puertas. Esto afectaría directamente a más de 400,000 estudiantes, la mayoría de los cuales dependen del distrito no solo para su educación, sino también para recibir sus alimentos diarios y servicios de salud mental.

Jessica Rodarte, vicepresidenta electa del sindicato de maestros de Los Ángeles (UTLA), dijo que con más de 5,000 millones de dólares en reservas en el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) se puede ofrecer a los empleados un contrato más justo.

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“Si no lo hacen, estamos listos y dispuestos a ir a la huelga para luchar por un contrato justo”, dijo la funcionaria sindical a Los Ángeles Times.

Por su parte, Tia Koonse, directora de políticas del Centro Laboral de UCLA, indicó que las alianzas sindicales no son algo nuevo dentro del movimiento obrero en general, sin embargo, resaltó que es un hecho histórico para los sindicatos que representan a los trabajadores del LAUSD esta alianza.

Los padres de familia y grupos comunitarios como Reclaim Our Schools han expresado un apoyo vocal hacia los trabajadores, instando al distrito a utilizar sus reservas financieras para evitar el conflicto. Sin embargo, la preocupación crece entre las familias trabajadoras que no cuentan con alternativas de cuidado infantil ni recursos para suplir los almuerzos escolares durante un paro que UTLA ha calificado como "indefinido".

TLS

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