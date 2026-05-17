Alabama Protestas en Alabama por derechos electorales crecen tras fallo de la Corte Suprema de EEUU Décadas después de las marchas de Martin Luther King Jr., miles regresaron a Montgomery para advertir que los derechos civiles “siguen bajo amenaza”.

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Miles de personas se manifestaron el sábado en la cuna del movimiento moderno por los derechos civiles para impulsar una nueva era de derechos electorales, mientras los estados conservadores desmantelan distritos congresionales que ayudaron a garantizar la representación política de la población negra.

El senador estadounidense Cory Booker, de Nueva Jersey, calificó a Montgomery como "tierra sagrada" en la lucha por los derechos civiles.

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“Si nosotros, en nuestra generación, no cumplimos ahora con nuestro deber, perderemos los logros, los derechos y las libertades que nos legaron nuestros antepasados”, dijo Booker.

La multitud coreaba consignas como "no retrocederemos" y "lucharemos".

“No nos rendiremos sin luchar. No nos conformaremos con los mapas electorales de la era de Jim Crow”, declaró Shalela Dowdy, demandante en el caso de redistribución de distritos electorales de Alabama.

Un reciente fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos relacionado con Luisiana debilitó aún más la ley de derechos electorales, que ya había sido debilitada por una decisión anterior en 2013 y que se había restringido aún más con el paso de los años. Esto allanó el camino para leyes más estrictas de identificación de votantes, restricciones al registro y limitaciones al voto anticipado y a los cambios de lugar de votación, incluso en estados que antes necesitaban la aprobación federal para modificar sus leyes electorales debido a su histórica discriminación contra los votantes negros.

La reverenda Bernice King, hija del reverendo Martin Luther King Jr., afirmó que la decisión era un ataque directo al legado de generaciones que se enfrentaron a "perros, porras, bombas y bastones para que las personas negras y todas las comunidades marginadas pudieran participar plenamente en esta democracia".

Concentración donde habló King en 1965

Miles de personas se congregaron frente al histórico Capitolio de Alabama, el lugar donde se formó la Confederación en 1861 y donde Martin Luther King Jr. pronunció su discurso en 1965 al final de la Marcha por el Derecho al Voto de Selma a Montgomery. El escenario, instalado frente al Capitolio, estaba flanqueado por detrás por estatuas del presidente confederado Jefferson Davis y de la figura emblemática de los derechos civiles Rosa Parks, dos homenajes erigidos con casi 90 años de diferencia.

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Los oradores dijeron que el lugar fue en su día el templo de la Confederación y se convirtió en tierra sagrada del Movimiento por los Derechos Civiles.

Algunos de los presentes comentaron que el intento de redibujar los límites tiene ecos del pasado.

“Vivimos los años 60. Te hace retroceder en el tiempo. Cuando crees que Alabama está avanzando, retrocede dos pasos”, dijo Camellia A. Hooks, de 70 años, de Montgomery, Alabama.

La manifestación comenzó en Selma, donde un violento enfrentamiento entre las fuerzas del orden y activistas por el derecho al voto en 1965 impulsó el apoyo a la aprobación de la Ley de Derecho al Voto. Posteriormente, se trasladó al Capitolio estatal, donde King pronunció su discurso «¿Cuánto tiempo? No mucho tiempo» ese mismo año.

Los veteranos del Movimiento por los Derechos Civiles están alarmados por la rapidez con la que se están produciendo los retrocesos, y señalan que las protecciones conseguidas a través de generaciones de sacrificio se han debilitado en poco más de una década.

Kirk Carrington, de 75 años, era un adolescente en 1965 cuando agentes de la ley atacaron a los manifestantes en Selma en lo que se conoció como el "Domingo Sangriento". Un hombre blanco a caballo, blandiendo un palo, persiguió a Carrington por las calles.

“Para mí y para todos los jóvenes que marcharon durante los años 60 y lucharon con ahínco por el derecho al voto, la igualdad de derechos y los derechos civiles”, dijo Carrington. “Es triste que, después de más de 60 años, sigamos luchando por lo mismo por lo que luchamos entonces”.

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En la manifestación, que duró cuatro horas, intervinieron líderes de los derechos civiles, miembros del Congreso de todo el país, dirigentes sindicales y pastores.

“Creen que pueden sacarnos del poder. No conocen al gigante dormido que acaban de despertar”, dijo la representante estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez, demócrata por Nueva York.

La ciudad se verá afectada por el fallo de la Corte Suprema

Montgomery alberga uno de los distritos congresionales que están siendo modificados a raíz del fallo de la Corte Suprema.

En 2023, un tribunal federal rediseñó el segundo distrito congresional de Alabama tras dictaminar que el estado había diluido intencionadamente el poder de voto de los residentes negros, que representan aproximadamente el 27% de su población. El tribunal afirmó que debería existir un distrito donde la población negra sea mayoría o casi mayoría y tenga la oportunidad de elegir a su candidato preferido.

Pero la Corte Suprema allanó el camino para un mapa diferente que podría permitir al Partido Republicano recuperar el escaño. Si bien el asunto aún está en litigio, el estado planea celebrar primarias especiales el 11 de agosto bajo el nuevo mapa.

El representante demócrata Shomari Figures, quien ganó las elecciones en el distrito en 2024, dijo que la disputa no se trata de él, sino de la oportunidad que tienen las personas de contar con representación.

“Cuando los republicanos están, literalmente, haciendo retroceder el tiempo en lo que respecta a la representación, a cómo son los rostros de la representación, a cómo son las oportunidades, las oportunidades legítimas de representación en todo el país, entonces creo que empieza a resonar en la gente de una manera un poco diferente”, dijo Figures.

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El presidente de la Cámara de Representantes de Alabama, Nathaniel Ledbetter, republicano, dijo que el fallo de Luisiana brindaba la oportunidad de revisar un mapa que fue impuesto al estado por el tribunal federal.

“La gente tiende a olvidar lo que pasó. Cuando este asunto llegó a los tribunales, el Partido Republicano tenía ese escaño, el segundo en el Congreso”, dijo Ledbetter la semana pasada. “Ha habido una presión a través de los tribunales para intentar arrebatar algunos de estos escaños en estados republicanos, y eso es sin duda lo que sucedió en ese caso”.

Evan Milligan, el demandante principal en el caso de la redistribución de distritos electorales de Alabama, dijo que hay pesar por el colapso de la Ley de Derechos Electorales, pero es crucial que la gente se comprometa nuevamente con la lucha.

“Tenemos que aceptar que esta es la nueva realidad, nos guste o no”, dijo Milligan. “No tenemos por qué aceptar que esta será la realidad durante los próximos 10 años, o dos años, o para siempre”.