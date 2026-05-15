#MeToo El tercer intento de juzgar a Harvey Weinstein por violación termina en "juicio nulo" La falta de acuerdo del jurado provocó que el juez considere nulo el tercer intento por juzgar a Harvey Weinstein por agresión sexual. El ex magnate de Hollywood sigue en prisión luego de haber sido condenado por otros delitos sexuales

Video Harvey Weinstein suma a su equipo legal a abogados de Luigi Mangione y Sean 'Diddy' Combs para su juicio en NY

Un juez declaró hoy nulo el nuevo juicio por violación contra Harvey Weinstein después de que el jurado no llegara a un acuerdo. La decisión, deja en suspenso el cargo de violación en Nueva York luego de celebrarse un total de tres juicios.

El jurado de Manhattan, mayoritariamente masculino, deliberaba sobre si el ex magnate del cine violó a la estilista y actriz Jessica Mann en un hotel de Nueva York en 2013. Los abogados defensores argumentan que el encuentro fue consensuado y que se enmarca en una relación conflictiva entre Weinstein, entonces casado, y Mann, mucho más joven que él.

PUBLICIDAD

Los indicios de estancamiento surgieron el viernes, pocas horas después de comenzar el tercer día de deliberaciones. Los miembros del jurado enviaron una nota indicando que habían llegado a la conclusión de que no podían alcanzar un veredicto unánime. El juez Curtis Farber les ordenó continuar deliberando. Es lo que suelen hacer los jueces de Nueva York, al menos la primera vez que un jurado declara que no puede llegar a un acuerdo.

Ahora se fijó una audiencia para el 24 de junio y en esa fecha habrá que determinar si los fiscales optan por celebrar un cuarto juicio.

El tercer intento fallido de juzgar a Weinstein



Un tribunal de apelaciones anuló su condena de 2020 en Nueva York por cargos que involucraban a Mann y otra acusadora. En un nuevo juicio el año pasado, las deliberaciones del jurado fracasaron debido a disputas internas sobre la parte del caso correspondiente a Mann, lo que derivó en este nuevo juicio. Weinstein está acusado de un cargo de violación en tercer grado.

Mann, de 40 años, ha declarado que tuvo voluntariamente algunos encuentros sexuales con el productor, que en aquel entonces estaba casado, pero que él la sometió a relaciones sexuales no deseadas ese día después de que ella se negara repetidamente.

Los abogados de Weinstein han recalcado que Mann continuó viéndolo después del encuentro y mostrándole afecto. Mann ha declarado que se sentía abrumada por sentimientos contradictorios hacia él, hacia sí misma y hacia lo sucedido.

PUBLICIDAD

El origen del #MeToo



En 2017, una serie de acusaciones contra Weinstein, ganador del Oscar, impulsaron el movimiento #MeToo. Algunas de esas acusaciones resultaron en condenas penales contra Weinstein en Nueva York y California .

Weinstein, de 74 años, llegó a reconocer que "actuó mal", pero dijo que nunca agredió a nadie.