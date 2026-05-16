Donald Trump Donald Trump asegura que Abu-Bilal al-Minuki, segundo al mando de ISIS fue asesinado; “Ya no aterrorizará al pueblo africano” A través de su cuenta de Truth Social, el mandatario republicano mencionó que Abu-Bilal creyó poder esconderse de África, pero no contaba con que tenían fuentes que los mantenían informados de sus actividades.

Video Trump y Xi Jinping logran acuerdos comerciales para evitar escalada de conflictos

El presidente Donald Trump aseguró la noche del viernes 15 de mayo que fuerzas de los Estados Unidos y las Fuerzas Armadas de Nigeria eliminaron al “terrorista más activo del mundo”, Abu-Bilal al-Minuki, segundo al mando del ISIS ( Estado Islámico de Irak y Levante) a nivel mundial.

A través de su cuenta de Truth Social, el mandatario republicano mencionó que Abu-Bilal creyó esconderse de África, pero no contaba con que tenían fuentes que los mantenían informados de sus actividades.

PUBLICIDAD

“Ya no aterrorizará al pueblo africano ni ayudará a planificar operaciones contra estadounidenses. Con su eliminación, la operación global del ISIS se ve considerablemente debilitada. Gracias al gobierno de Nigeria por su colaboración en esta operación”, finalizó Trump.

Video Lo mejor de N+ Univision de la noche | viernes 15 de mayo de 2026

¿Quién era Al-Mainuki?

Al-Minuki nació en Borno en 1982 y se encargó del mando de EI en África Occidental luego de que el anterior líder, Mamman Nur, fue asesinado en el año 2018. Contaba con su base en Sahel y se cree que hace más de una década combatió en Libia, cuando la milicia radical estaba activa en el norte.

De acuerdo con un funcionario que está bajo condición de anonimato, Al-Minuki era parte importante de la organización y de sus finanzas, al igual que habían estado planeando ataques contra Estados Unidos y sus intereses.

Video Donald Trump regresa a EEUU tras su viaje a China: ¿Hubo logros tras cumbre con Xi Jinping?

Presidente de Nigeria confirma operación

De igual manera, el presidente de Nigeria, Bola Tinubu, confirmó la operación y dijo que Al-Mainuki fue abatido junto con “varios de sus lugartenientes, durante un ataque contra su complejo en la cuenca del lago Chad”.

El operativo fue una “ operación aérea terrestre de precisión altamente compleja” y se hizo durante tres horas de oscuridad, sin bajas ni pérdida de material, según el portavoz del grupo de trabajo militar nigeriano.

“Su eliminación representa el resultado antiterrorista más trascendental” en la región desde el inicio de la operación en 2015, dijo el vocero, Sani Uba.