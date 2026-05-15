Noticias Extraditan a EEUU a “Chuqui”, líder venezolano del Tren de Aragua acusado de terrorismo El detenido, de 24 años, está vinculado a una organización criminal internacional y tiene prevista su comparecencia inicial ante un tribunal federal este viernes 15 de mayo en Houston, Texas, tras su llegada desde Colombia

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El presunto líder del Tren de Aragua ( TdA), José Enrique Martínez Flores, alias “Chuqui”, de 24 años, fue extraditado a Estados Unidos y llegó a Houston, Texas, el jueves 14 de mayo de 2026, procedente de Colombia. Se trata de la primera vez que un miembro de esta organización es enviado al país norteamericano para enfrentar cargos relacionados con terrorismo.

El ciudadano venezolano está acusado de proporcionar apoyo material al TdA, organización designada como terrorista extranjera, además de conspiración para la distribución internacional de drogas. Martínez Flores tiene prevista su comparecencia inicial ante un tribunal federal este viernes 15 de mayo, de acuerdo con el Buró Federal de Investigaciones ( FBI, por sus siglas en inglés).

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Operativo internacional y cargos federales

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos ( DOJ), el detenido fue arrestado en Colombia el 31 de marzo de 2025, tras una orden de captura provisional emitida por autoridades estadounidenses. Permaneció bajo custodia en ese país hasta concretarse su extradición.

Un gran jurado federal en Houston emitió una acusación formal modificada el pasado 8 de abril. En ella se le imputan cargos por conspiración para proporcionar apoyo material a una organización terrorista, así como por participación directa en actividades de narcotráfico, incluyendo la distribución de cinco kilogramos o más de cocaína con destino a Estados Unidos.

TdA, una amenaza para la seguridad nacional

De acuerdo con las investigaciones, Martínez Flores sería un líder de alto rango del TdA en Bogotá y parte del círculo cercano de su dirigencia. También habría coordinado envíos de droga cuyas ganancias financiaban las operaciones criminales del grupo.

“El FBI de Houston está marcando el camino en la persecución de organizaciones terroristas como TdA”, afirmó Jason Hudson, agente especial a cargo de la oficina del FBI en Houston. Destacó además la cooperación internacional en este caso.

El Departamento de Estado ( DOS) designó al Tren de Aragua como organización terrorista extranjera en febrero de 2025. De ser hallado culpable, “Chuqui” podría enfrentar cadena perpetua y una multa de hasta 10 millones de dólares.