Noticias Monica Witt: la espía estadounidense acusada de entregar información a Irán; el FBI busca su captura A la especialista en inteligencia de las fuerzas armadas estadounidenses se le atribuye haber realizado investigaciones en nombre del régimen iraní con el objetivo de identificar y facilitar ataques contra sus antiguos colegas del gobierno

Video Lo mejor de N+ Univision de la mañana | viernes 15 de mayo de 2026

La oficina del Buró Federal de Investigaciones ( FBI, por sus siglas en inglés) en Washington encendió nuevamente las alertas internacionales al anunciar, el 14 de mayo de 2026, una recompensa de 200.000 dólares por información que permita la detención y enjuiciamiento de Monica Witt, una exmiembro de las fuerzas armadas estadounidenses acusada de espionaje y de haber puesto en riesgo información clasificada de defensa nacional.

Exagente militar convertida en fugitiva internacional

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La historia de Witt se remonta a una trayectoria dentro del propio aparato de seguridad de Estados Unidos. Fue especialista en inteligencia de la Fuerza Aérea en servicio activo y posteriormente agente especial de la Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea.

Prestó servicio militar entre 1997 y 2008, y después trabajó como contratista del gobierno estadounidense hasta 2010. Durante ese periodo tuvo acceso a información secreta y ultrasecreta relacionada con inteligencia y contrainteligencia extranjera, incluyendo identidades de personal encubierto de la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos.

Mónica Witt, exagente de Estados Unidos buscada por el FBI. Imagen FBI.

La deserción a Irán

De acuerdo con la acusación federal emitida por un gran jurado en el Distrito de Columbia en febrero de 2019, en 2013 Witt desertó hacia la República Islámica de Irán. A partir de ese momento, las autoridades sostienen que comenzó a colaborar con el gobierno iraní, entregando información clasificada que comprometía programas de defensa nacional de Estados Unidos.

También se le atribuye haber realizado i nvestigaciones en nombre del régimen iraní con el objetivo de identificar y facilitar ataques contra sus antiguos colegas del gobierno estadounidense. Según la acusación, su deserción habría beneficiado al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica ( CGRI), una entidad vinculada a operaciones de inteligencia, guerra no convencional y apoyo a organizaciones hostiles a intereses estadounidenses.

Las autoridades señalan que la filtración de información habría puesto en peligro a personal militar y a sus familias desplegadas en el extranjero. Aunque Witt fue acusada formalmente por espionaje y transmisión de información de defensa nacional, permanece prófuga y el FBI afirma que continúa su búsqueda activa para localizarla y detenerla.

Mónica Witt en 2013. Imagen FBI.

FBI ofrece recompensa de 200.000 dólares

“Monica Witt presuntamente traicionó su juramento a la Constitución hace más de una década al desertar a Irán y proporcionar información de defensa nacional al régimen iraní, y probablemente continúa apoyando sus actividades nefastas”, declaró Daniel Wierzbicki, agente especial a cargo de la División de Contrainteligencia y Ciberseguridad de la oficina del FBI en Washington.

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El funcionario añadió que el FBI cree que alguien conoce su paradero y pidió colaboración pública para dar con ella, por lo que la dependencia estadounidense ofrece una recompensa de 200.000 dólares a quien proporcione datos que conduzcan a la captura de Mónica Witt.