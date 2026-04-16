Nueva Jersey Trump sufre en Nueva Jersey otro revés electoral con la victoria demócrata de Analilia Mejía por un escaño en la Cámara La demócrata de Nueva Jersey Analilia Mejía ganó este jueves las elecciones especiales para cubrir el escaño en la Cámara de Representantes de EEUU que quedó vacante tras la elección de la gobernadora demócrata Mikie Sherrill para ese cargo. Mejía se impuso al republicano Joe Hathaway, en lo que supone un nuevo revés electoral para el presidente Donald Trump y los republicanos.

La demócrata Analilia Mejía ganó el jueves las elecciones especiales de Nueva Jersey para la Cámara de Representantes de EEUU, derrotando al republicano Joe Hathaway con un mensaje de oposición al presidente Donald Trump.

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Mejía, exdirectora de la Alianza de Familias Trabajadoras y que contó con el apoyo del senador de Vermont Bernie Sanders, ocupará el escaño que anteriormente ocupaba la gobernadora demócrata Mikie Sherrill y ejercerá su cargo hasta enero.

Su victoria es un triunfo para los progresistas y significa que los demócratas conservan el escaño del Distrito 11 en la Cámara, donde los republicanos tienen una escasa mayoría. También se suma a una racha de victorias para los demócratas de cara a las elecciones de mitad de mandato de este año.

La Associated Press dio por ganada la contienda a Mejía minutos después del cierre de las urnas.

Más tarde, Mejía se dirigió a una multitud entusiasta de seguidores que corearon al unísono con ella que era una "nueva congresista descarada, independiente y sin amos".

"Hicimos lo imposible y ganamos", dijo.

Mejía salió airosa de unas reñidas primarias en febrero y planteó la contienda como una prueba del liderazgo de Trump. Criticó sus indultos a personas condenadas por delitos relacionados con el 6 de enero y le reprochó que congelara fondos autorizados por el Congreso.

"La gente aquí está lista para hacer algo al respecto", dijo recientemente. "No estamos aquí para escribir cartas enérgicas. El Congreso tiene poder real".

Hizo campaña con políticas económicas populistas y presionando para abolir el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU. Ha criticado al gobierno israelí y ha dicho que apoya a las comunidades palestinas en su "búsqueda de paz y dignidad".

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Hathaway, por su parte, intentó usar las credenciales progresistas de Mejía a su favor, ya que los republicanos a nivel nacional la tildaron de socialista.

"Me postulo para llevar un liderazgo sensato a Washington DC y obtener resultados para nuestras familias, no para impulsar una agenda de extrema izquierda", afirmó Hathaway en una publicación reciente en las redes sociales.

Podrían enfrentarse de nuevo en las elecciones de noviembre para un mandato completo de dos años.

Un bastión demócrata de nuevo cuño

El 11º Distrito, que abarca partes de los condados de Essex, Morris y Passaic en los acomodados suburbios del norte de Nueva Jersey, fue durante mucho tiempo un bastión republicano, pero se ha vuelto cada vez más demócrata desde el primer mandato de Trump.

Sherrill ganó el escaño por primera vez en las elecciones de mitad de mandato de 2018, cuando los demócratas dieron la vuelta a docenas de escaños para tomar el control del Congreso. En 2024 ganó la reelección por unos 15 puntos, mientras que la vicepresidenta Kamala Harris, la candidata presidencial demócrata, se impuso en el distrito por casi 9 puntos.

Saran Cunningham, una educadora especial jubilada de 86 años, dijo que al principio se mostraba reacia a apoyar a Mejía, preocupada de que sus opiniones fueran demasiado de izquierda. Apoyó a otro candidato en las primarias. Pero recientemente, a las afueras del centro de votación anticipada de Morristown, dijo que ahora votaría por Mejía.

"Creo que últimamente nos hemos inclinado un poco más hacia la derecha, lo cual me preocupa", dijo Cunningham. "Creo que necesitamos gente en el Congreso que luche por cosas que ayuden a la gente en lugar de perjudicarla".

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Rob Berkowitz, de 62 años, votó anticipadamente por Hathaway en el centro de votación de Denville. Berkowitz, quien se describe a sí mismo como conservador, le dio a Trump una alta calificación en materia de inmigración, economía y la guerra en Irán, comparándolo con Winston Churchill. Criticó al Partido Demócrata por alejarse de líderes del estilo de Harry Truman, a quien elogió.

"Quieren fronteras totalmente abiertas. No quieren hacer cumplir las leyes de inmigración existentes", dijo Berkowitz. "Es algo extraordinario de ver".

Las primarias demócratas de febrero enfrentaron a Mejía contra el exrepresentante Tom Malinowski y otros en una contienda en la que el Comité Americano-Israelí de Asuntos Públicos (AIPAC) fue un actor clave. El super PAC afiliado al grupo intentó frustrar a Malinowski después de que este cuestionara la ayuda incondicional al gobierno israelí. Ese esfuerzo pareció ser contraproducente, ya que Mejía, quien dijo estar de acuerdo en que Israel ha cometido genocidio en Gaza, salió victoriosa.

A lo largo de los años, ha sido una presencia habitual en el Capitolio estatal, defendiendo causas progresistas, y fue directora política de Sanders durante su campaña presidencial de 2020. Durante la administración Biden, fue subdirectora de la Oficina de la Mujer del Departamento de Trabajo.

Además de ganarse el respaldo de Sanders, contó con el apoyo de la representante federal Alexandria Ocasio-Cortez, de Nueva York, y de la senadora Elizabeth Warren, de Massachusetts.