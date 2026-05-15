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Corte Suprema rechaza reactivar mapa electoral de Virginia que favorece a demócratas

Corte Suprema rechaza reactivar los nuevos mapas de distritos electorales para el Congreso

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La Corte Suprema dio un revés a legisladores demócratas de Virginia y rechazó reactivar los nuevos mapas de distritos electorales para el Congreso, que habrían fortalecido al Partido Demócrata.

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Previamente, la Corte Suprema de Virginia anuló los mapas que habían sido aprobados por los votantes.

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La Corte Suprema se negó a revertir la decisión del tribunal supremo estatal que anuló el controvertido mapa electoral, donde los líderes demócratas del estado habían otorgado a su partido 10 de 11 escaños.

Incluso el referéndum que se aplicó recientemente a los votantes, fue desechado por la Corte Suprema de Virginia, al determinar que violaba las normas de la constitución estatal para la realización de referendos, por lo que era "nulo y sin efecto".

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