Corte Suprema Corte Suprema rechaza reactivar mapa electoral de Virginia que favorece a demócratas Corte Suprema rechaza reactivar los nuevos mapas de distritos electorales para el Congreso

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La Corte Suprema dio un revés a legisladores demócratas de Virginia y rechazó reactivar los nuevos mapas de distritos electorales para el Congreso, que habrían fortalecido al Partido Demócrata.

Previamente, la Corte Suprema de Virginia anuló los mapas que habían sido aprobados por los votantes.

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La Corte Suprema se negó a revertir la decisión del tribunal supremo estatal que anuló el controvertido mapa electoral, donde los líderes demócratas del estado habían otorgado a su partido 10 de 11 escaños.