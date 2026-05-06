washington El hot dog que enamoró a Obama, Bono y muchos más vuelve a las calles de Washington D.C. Reabre el mítico local Ben's Chili Bowl, testigo de los principales acontecimientos socioculturales de la ciudad y local frecuentado por numerosas celebridades. Te contamos todas las curiosidades del tempo del chilly dog

Video Miles de hot dogs quedaron derramados en una carretera tras un accidente automovilístico

Resistió a disturbios y graves crisis y nunca había cerrado en sus casi siete décadas de historia. Por eso, su reapertura no pasó desapercibida. Música y globos amenizaron el gran evento que reunió a la matriarca del negocio, Virginia Ali, a sus 92 y a la alcaldesa de la capital Muriel Bowser.

Ben's Chili Bowl permaneció clausurado durante nueve meses para renovar el sistema de aire acondicionado, el cableado, las estufas, las parrillas y la plomería, en lo que supone su primer cierre prolongado en toda su trayectoria.

FILE-This Jan. 10, 2009 file photo shows then President-elect Barack Obama eating with Washington Mayor Adrian Fenty, center, at Ben's Chili Bowl in Washington. Pizza in St. Louis, pancakes in Pittsburgh. A burger with spicy mustard or a chili half-smoke in D.C., soul food in Chicago. Call it the mouth that roared: Our president eats something and the world wants to eat it, too. (AP Photo/Gerald Herbert,File) Imagen Gerald Herbert/AP

Sus perritos calientes han sido testigo de la historia reciente del país. Entre otros, de la investidura de Barack Obama, que comió allí pocos días antes de convertirse en presidente el 20 de enero de 2009. La fotografía que retrata su emoción al probar el perrito aún preside una de sus paredes.

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También el expresidente francés Nicolas Sarkozy y su esposa, Carla Bruni, hicieron una parada durante una visita oficial a Washington. El Washington Post llegó a afirmar que en la década de los noventa se convirtió en talismán de la suerte de los candidatos a mandatarios: “ningún político de DC se planteaba presentarse a las elecciones sin pasar por Ben's”.

Pero su éxito viene de mucho más atrás. Ben's Chili Bowl fue fundado de 1958 por Ben Ali, un inmigrante de Trinidad que estudiaba odontología en la vecina Universidad de Howard y que abrió el local con platos que fusionaban la comida americana y los sabores caribeños de su infancia.

El edificio que eligió junto a su esposa pertenecía al histórico distrito de Greater U Street y había sido la primera sala de cine mudo de Washington. La avenida siguió siendo epicentro de la cultura, al punto de que en la década de los 50 fue conocida como ‘Black Broadway’ porque las grandes estrellas del jazz como Miles Davis, Duke Ellington y Nat King Cole la frecuentaban.

También volvió a ser testigo de la historia en los disturbios del 68, luego del asesinato de Martin Luther King Jr. Durante los altercados los activistas pidieron a Ali que mantuvieran el local abierto para resguardarse y el dueño consiguió el permiso para mantener abierto el restaurante tras el toque de queda. Se convirtió en una especie de Stonewall que resguardó a importantes activistas del movimiento estudiantil no violento.