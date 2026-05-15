Noticias Trump anuncia la inauguración de un Salón de Baile en la Casa Blanca para 2028 El presidente de Estados Unidos aseguró que el proyecto ya está en marcha, avanza por delante del cronograma previsto y será la mejor instalación de su tipo en el país; destacó como referencia un salón histórico en la residencia oficial del presidente de China, observado durante una reciente cumbre bilateral

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El presidente estadounidense Donald Trump anunció este viernes que en 2028 inaugurará el Salón de Baile en la Casa Blanca, tras dar a conocer el proyecto luego de su viaje a China para participar en una cumbre de alto nivel con su homólogo Xi Jinping, quien cuenta en su residencia oficial con un salón histórico utilizado originalmente para bailes de salón.

A través de su cuenta oficial en Truth Social, Trump informó el 15 de mayo de 2026 que el proyecto del Salón de Baile está en construcción, adelantado al cronograma y será la mejor instalación de su tipo en Estados Unidos, destacando además la influencia del modelo observado en China durante su encuentro con Xi Jinping. En su mensaje afirmó que la inauguración está prevista para septiembre de 2028 y elogió al líder chino como uno de los grandes dirigentes del mundo.

¡China tiene un salón de baile, y Estados Unidos también debería tenerlo! Está en construcción, adelantado al cronograma, y ​​será la mejor instalación de su tipo en todo Estados Unidos. Gracias por todo el apoyo que he recibido para poner en marcha este proyecto. La inauguración está prevista para septiembre de 2028. ¡El hombre con quien camino es el presidente Xi de China, uno de los grandes líderes del mundo! Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Rechazo al Salón de Baile de la Casa Blanca

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Trump insiste en la construcción de un nuevo Gran Salón de Baile de 400 millones de dólares en la Casa Blanca, argumentando principalmente razones de seguridad nacional y logística institucional, lo que ha generado un amplio debate político. La propuesta ha enfrentado fuerte oposición de diversos sectores, incluidos legisladores demócratas, grupos de preservación histórica, jueces federales e incluso miembros de su propio partido.

Los críticos señalan que el proyecto destruiría más de cien años de patrimonio del Ala Este de la Casa Blanca, violaría leyes federales al eludir la aprobación del Congreso y evitaría la supervisión de comisiones de planificación urbana.

Además, quienes están en contra de la construcción del Salón de Baile denuncian que se trata de un proyecto de vanidad financiado con mil millones de dólares públicos, pese a la promesa inicial de utilizar fondos privados, y advierten posibles conflictos de interés relacionados con donaciones de corporaciones tecnológicas y de defensa.