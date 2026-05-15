Departamento de Justicia

Condenan a hombre ligado a red ilegal que mató miles de aves protegidas

La investigación federal reveló una red clandestina que utilizaba mensajes, pagos por PayPal y envíos postales para comercializar ilegalmente partes de águilas protegidas

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Fiscales desconocían nota de suicidio de Epstein hallada por su compañero de celda

Durante meses, las transacciones se hicieron mediante mensajes de texto, fotografías y pagos electrónicos. Desde Texas, un hombre enviaba dinero para comprar colas y partes de águilas cazadas ilegalmente en Montana, dentro de una red que, según autoridades federales, estuvo relacionada con la muerte de miles de aves protegidas en Estados Unidos.

El caso terminó esta semana con la sentencia contra John Patrick Butler, de 71 años, residente de Humble, Texas, quien recibió cinco años de libertad condicional y deberá pagar 77,500 dólares en restitución, informó el Departamento de Justicia.

PUBLICIDAD

Butler se había declarado culpable en diciembre de 2025 de cargos por conspiración, tráfico ilegal de águilas calvas y águilas reales, además de comprar aves protegidas que habían sido asesinadas de manera ilícita.

Mensajes presumían una “racha de matanza”

La investigación federal destapó conversaciones entre integrantes de la red donde hablaban abiertamente de la caza ilegal de águilas y de las ganancias obtenidas por venderlas en el mercado negro.

Más sobre Departamento de Justicia

Doña Lupe, la mexicana que traficó miles de inmigrantes con la protección de los cárteles, ahora pasará 11 años en la cárcel
4 mins

Doña Lupe, la mexicana que traficó miles de inmigrantes con la protección de los cárteles, ahora pasará 11 años en la cárcel

Estados Unidos
Joe Biden busca bloquear difusión de audios sobre documentos clasificados
2 mins

Joe Biden busca bloquear difusión de audios sobre documentos clasificados

Estados Unidos
Servicio Postal podría enviar pistolas de mano por correo por primera vez en 100 años
5 mins

Servicio Postal podría enviar pistolas de mano por correo por primera vez en 100 años

Estados Unidos
Gobierno de Trump va tras jueces de inmigración que retrasen procesos de deportación
4 mins

Gobierno de Trump va tras jueces de inmigración que retrasen procesos de deportación

Estados Unidos
El FBI y el Departamento de Justicia detienen a 350 presuntos depredadores infantiles y rescatan a más de 200 niños
3 mins

El FBI y el Departamento de Justicia detienen a 350 presuntos depredadores infantiles y rescatan a más de 200 niños

Estados Unidos
“86 47”, el mensaje que explica por qué James Comey, exdirector del FBI, podría entregarse a la justicia
2 mins

“86 47”, el mensaje que explica por qué James Comey, exdirector del FBI, podría entregarse a la justicia

Estados Unidos
Exdirector del FBI James Comey imputado de nuevo por presunta amenaza contra Donald Trump
2 mins

Exdirector del FBI James Comey imputado de nuevo por presunta amenaza contra Donald Trump

Estados Unidos
El Departamento de Justicia comparte fotos de las armas que llevaba Cole Tomas Allen en el ataque en el hotel dirigido a Donald Trump
1 mins

El Departamento de Justicia comparte fotos de las armas que llevaba Cole Tomas Allen en el ataque en el hotel dirigido a Donald Trump

Estados Unidos
"No se equivoquen, esto fue un intento de asesinato del presidente de los Estados Unidos": Jeanine Pirro, fiscal federal del Distrito de Columbia
2 mins

"No se equivoquen, esto fue un intento de asesinato del presidente de los Estados Unidos": Jeanine Pirro, fiscal federal del Distrito de Columbia

Estados Unidos
Fusilamiento, electrocución y gas letal: Administración Trump busca ampliar métodos de ejecución con nuevo esquema de pena de muerte
2 mins

Fusilamiento, electrocución y gas letal: Administración Trump busca ampliar métodos de ejecución con nuevo esquema de pena de muerte

Estados Unidos

Según documentos judiciales, uno de los coacusados, Travis John Branson, llegó a decir que estaba “cometiendo delitos” mientras buscaba conseguir más plumas para futuros compradores. En otro intercambio, aseguró estar en una “racha de matanza”.

Las autoridades sostienen que Branson, Simon Paul y otros participantes cazaban aves protegidas en la Reserva India Flathead y otras zonas de Montana para después venderlas ilegalmente a compradores en distintas partes del país.

En total, los investigadores estiman que alrededor de 3,600 aves fueron asesinadas, incluidas águilas calvas y águilas reales.

Fotos, PayPal y envíos por correo

Los fiscales describieron cómo Butler mantenía comunicación constante con los vendedores para pedir piezas específicas de águilas.

En uno de los mensajes citados en la acusación, preguntó: “¿Ya viste algunas crujientes?”, en aparente referencia a ejemplares recién cazados.

Las compras se realizaban mediante transferencias por PayPal y otros servicios digitales. Después, las colas, plumas y partes de las aves eran enviadas desde Montana hasta Texas a través del Servicio Postal de Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Entre diciembre de 2020 y marzo de 2021, Butler realizó varias compras documentadas por autoridades federales. En una ocasión pagó 450 dólares por dos juegos de plumas de cola; en otra envió 750 dólares para adquirir dos colas de águila real.

Los investigadores señalaron que registros postales y mensajes de texto confirmaron que el acusado recibió múltiples paquetes con aves y partes protegidas.

Las águilas están protegidas por ley federal

El caso fue investigado por el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos y procesado por fiscales federales.

Las águilas calvas son consideradas símbolo nacional estadounidense y están protegidas desde 1940 bajo la Ley de Protección del Águila Calva y el Águila Real. La legislación fue ampliada en 1962 para incluir también a las águilas reales.

Las autoridades afirmaron que este tipo de tráfico ilegal continúa existiendo debido a compradores dispuestos a pagar miles de dólares por partes de aves protegidas en el mercado clandestino.

Video Largas jornadas, salarios bajos y malas condiciones: Jornaleros hispanos y El Precio del Silencio
Relacionados:
Departamento de JusticiaNoticiasCondenasaguila calvaDelitos FiscalesAnimales

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Chiquis: Sin Filtro
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Vecinos
Un hombre por semana
Polen
Gratis
¿Quieres ser mi... novia?
Socias por accidente
Cómplices
Gratis
Bajo un volcán
Consuelo
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX