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Nueva regla: USCIS rechazará solicitudes por firmas “falsas o mal hechas” en trámites migratorios a partir de esta fecha

El Departamento de Seguridad Nacional emitió una regla provisional que ajusta la forma en que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración procesa las solicitudes de beneficios migratorios, con el objetivo de disminuir fraudes, errores administrativos e irregularidades

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Por:N+ Univision
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Video Estado Migratorio | Cambios administrativos en migración ralentizan trámites de residencia y asilo

El Departamento de Seguridad Nacional ( DHS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos publicó una norma provisional que modifica los procedimientos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración ( USCIS) en el manejo de solicitudes de beneficios migratorios. El cambio establece que, si una solicitud ya fue aceptada y posteriormente se detecta que contiene una firma inválida, la agencia podrá, a discreción de sus funcionarios, rechazarla o denegarla.

El objetivo principal de la medida es reforzar la validez de las firmas en los trámites migratorios y reducir riesgos de fraude, errores o irregularidades en los documentos presentados ante el USCIS. El gobierno argumenta que en los últimos años se han identificado casos de firmas copiadas, pegadas, generadas digitalmente o realizadas por personas distintas al solicitante.

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¿Cuándo entra en vigor y qué trámites afecta la nueva regla?

La norma entrará en vigor el 10 de julio de 2026, fecha que también marca el cierre del periodo para recibir comentarios públicos sobre el cambio regulatorio. A partir de ese día, el USCIS podrá aplicar formalmente estas nuevas disposiciones en la evaluación y resolución de solicitudes migratorias.

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La regulación impacta a la mayoría de las solicitudes de beneficios migratorios en Estados Unidos, incluyendo trámites de residencia permanente, naturalización, permisos de trabajo, peticiones familiares y otros procedimientos ante el USCIS.

El punto central del cambio es la firma del solicitante, que es un requisito obligatorio para validar cualquier solicitud. Si no cumple con los estándares establecidos, el trámite puede ser rechazado o denegado incluso después de haber sido aceptado inicialmente.

¿Qué se considera una firma válida y cómo no firmar?

El USCIS mantiene que una firma válida es aquella que demuestra la aprobación del solicitante sobre el contenido del formulario y la veracidad de la información presentada. Generalmente se aceptan firmas manuscritas, firmas electrónicas autorizadas dentro de los sistemas oficiales o marcas como una “X” en casos específicos.

Por el contrario, serán consideradas inválidas las firmas copiadas de otros documentos, generadas por computadora sin autorización, colocadas por terceros o aquellas que no correspondan al solicitante real.

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Impacto para solicitantes migratorios

La medida aplica a todas las personas que presenten solicitudes de beneficios migratorios en Estados Unidos. El DHS sostiene que busca proteger la integridad del sistema y evitar abusos que generan retrasos y costos adicionales en la revisión de expedientes.

Con esta norma, el USCIS tendrá mayor flexibilidad para actuar ante irregularidades en la firma, lo que podría traducirse en un mayor número de rechazos o denegaciones si los formularios no cumplen correctamente con los requisitos establecidos.

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