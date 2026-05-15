Voto Hispano Grupos latinos se unen y lanzan campana para recuperar el voto hispano en comicios de noviembre El primer martes de noviembre los estadounidenses irán a las urnas para elegir una nueva Cámara Baja, un tercio del senado y gobernaciones, además de autoridades condales donde el voto latino de nuevo será clave.

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Con la meta de influir en la elección de medio término del primer martes de noviembre y en la elección presidencial 2028, cuatro organizaciones latinas se unieron y lanzaron una campaña de recuperación del voto hispano para los demócratas en estados clave.

La coalición, integrada por la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), UnidosUS Action Fund, Mi Familia Vota y Latino Victory, anunciaron el jueves el lanzamiento de la estrategia “enfocada en movilizar a los votantes latinos en estados y distritos electorales clave bajo una estrategia conjunta”, dijeron en un comunicado.

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El esfuerzo, añade, coordinará el registro de votantes, la organización durante todo el año, el alcance basado en datos y programas de mensajeros de confianza en contiendas que podrían definir el control de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y de legislaturas estatales clave.

El primer martes de noviembre los estadounidenses acudirán a las urnas para elegir una nueva Cámara de Representantes, un tercio del senado y gobernaciones, además de autoridades condales y municipales en todo el país.

En la actualidad, la Cámara Baja está controlada por los republicanos con 218 votos, 213 demócratas y 4 vacantes. El Senado, por su parte, también lo controlan los republicanos con 53 asientos, 47 demócratas y 2 independientes que votan demócrata.

La nueva alianza busca abordar una brecha histórica en la participación latina, señalando que se trata de programas que con demasiada frecuencia comienzan tarde en el ciclo electoral, utilizan estrategias desconectadas y no logran mantener las relaciones después del día de las elecciones.

Momento del lanzamiento

El lanzamiento se produce en medio de un rápido crecimiento y de un persistente subregistro del electorado latino, con 36.2 millones de latinos elegibles para votar en 2024, pero sólo el 53% de ellos está registrado, en comparación con el 72% por ciento a nivel nacional, advierte la coalición.

"Esta coalición está diseñada para ofrecer lo que los votantes latinos han merecido desde hace mucho tiempo: inversión temprana, información confiable, una estrategia coordinada y organización durante todo el año, basada en relaciones locales", dijo Juan Proaño, director ejecutivo de LULAC.

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"Los votantes latinos no deben ser tratados como una idea de último momento en las semanas finales antes de una elección. Nuestras comunidades están definiendo el futuro de este país en este momento. Merecen más que un alcance de última hora”, agregó.

Proaño dijo además que “LULAC se enorgullece de aportar casi un siglo de liderazgo en derechos civiles y de confianza comunitaria a este esfuerzo".

La coalición indicó que la estrategia también contará con la partición de Carlos Eduardo Espina como embajador. Espina dirige una organización sin fines de lucro, es un defensor de las comunidades inmigrantes y creador de contenido bilingüe con más de 22 millones de seguidores en redes sociales.

Ayudará a conectar a los votantes latinos con información sobre el registro, la participación y lo que está en juego en las elecciones de 2026 y 2028, indicó el grupo.

Cabe señalar que sólo los ciudadanos estadounidenses están facultados para registrarse como votantes y participar en la elección de autoridades federales, estatales, condales y municipales.

Detalles del programa

La estrategia 2026 se centrará en más de 40 contiendas federales y estatales en Nuevo México, Arizona, Texas, Colorado, Pensilvania, Iowa, Nevada y Florida.

LULAC dijo que las contiendas fueron seleccionadas porque los votantes latinos representan una porción decisiva del electorado y los márgenes recientes (de la elección presidencial 2024) han sido lo suficientemente estrechos como para que el registro temprano, la persuasión y el trabajo de movilización puedan influir en los resultados.

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"Los latinos decidirán quién controla el Congreso, pero un impacto de esta magnitud requiere inversión sostenida en los mensajeros en quienes nuestra comunidad ya confía”, dijo Rafael Collazo, director ejecutivo de UnidosUS Action Fund.

El directivo agregó que, las cuatro organizaciones que integran la coalición “aportan cada uno un papel distinto a este trabajo, y juntos estamos construyendo la infraestructura para movilizar a los votantes en torno a las prioridades por las que ya están organizándose: el costo de la vida, las oportunidades, la atención médica, la inmigración, la educación y la seguridad”.

En tres distritos congresionales en manos republicanas que se espera sean centrales en la lucha por el control de la Cámara en noviembre, el margen combinado en 2024 fue de apenas 8,935 votos, un margen que la coalición estima que puede ser revertido.

El margen fue de 2,596 votos en el Distrito Congresional 8 de Colorado, 799 votos en el Distrito Congresional 1 de Iowa y 5,540 votos en el Distrito Congresional 7 de Pensilvania.

La población latina ciudadana en edad de votar en esos distritos supera los 124,000, muchas veces mayor que los márgenes de esas contiendas, precisan los datos analizados por las organizaciones.

"Las comunidades latinas con demasiada frecuencia han sido tratadas como una idea de último momento, contactadas sólo semanas antes de una elección e ignoradas el resto del tiempo”, dijo Collazo. “Estamos cambiando eso al invertir en organización profunda, liderazgo local confiable y participación comunitaria durante todo el año, basada en relaciones reales”, añadió.

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UnidosUS Action Fund dice que los mensajeros más poderosos “son las voces de confianza dentro de la comunidad” y que “por eso este trabajo está siendo liderado por organizadores, defensores y líderes que comprenden las experiencias vividas por los votantes latinos”.