Pena de muerte Texas realiza la ejecución número 600 desde 1982: esta es la historia del hombre Un hombre que según los expertos era discapacitado intelectual se convirtió en la persona número 600 ejecutada en Texas desde que el estado reanudó la aplicación de la pena de muerte. Se trató de Edward Busby Jr. quien recibió una inyección letal el jueves por la noche en la penitenciaría de Huntsville.

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Un hombre que, según expertos tanto de la fiscalía como de la defensa, padecía una discapacidad intelectual, se convirtió en la persona número 600 ejecutada en Texas desde 1982. Fue ejecutado el jueves por la noche por el asesinato de una profesora jubilada de 77 años.

Edward Busby Jr. fue declarado muerto a las 8:11 de la noche tras recibir una inyección letal en la penitenciaría estatal de Huntsville, horas después de que la Corte Suprema de Estados Unidos levantara la suspensión de su ejecución por motivos de discapacidad. La ejecución puso fin a una serie de esfuerzos legales de última hora por parte de los abogados de Busby para salvarle la vida.

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Busby fue condenado por la muerte por asfixia de Laura Lee Crane, una profesora jubilada de la Universidad Cristiana de Texas. Los fiscales dijeron que fue secuestrada en el estacionamiento de un supermercado en enero de 2004 y abandonada para que se asfixiara en el maletero de su auto con cinta adhesiva enrollada fuertemente alrededor de su rostro, cubriéndole la boca y la nariz.

La ejecución fue la número 600 en Texas desde que se reanudó la pena de muerte en 1982.

Busby fue también la cuarta persona ejecutada este año en Texas y la duodécima en todo el país. El jueves, Oklahoma ejecutó a Raymond Johnson por el asesinato de su exnovia y su hija de siete meses hace casi veinte años.

Cuando el alcaide le preguntó si tenía alguna declaración final, Busby se disculpó repetidamente y pidió perdón.

"Lamento mucho lo sucedido", dijo mientras estaba atado a la camilla de la cámara de ejecución. "La señorita Crane era una mujer encantadora. "Nunca quise que le ocurriera nada malo". Dijo que deseaba poder "retractarse de todo" y añadió que "no tenía derecho a subirse a ese coche".

En sus últimos momentos, el hombre dijo que había entregado su vida a Dios e instó a una hermana, que estaba orando y observando a través de una ventana a poca distancia, a que buscara una iglesia y "tomara su cruz".

"Estoy aquí porque esta es la voluntad de Dios", dijo antes de que comenzara la inyección.

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En 40 segundos cesó todo movimiento del número 600

Cuando la dosis letal del sedante pentobarbital comenzó a hacer efecto, respiró hondo, cerró los ojos y jadeó. Luego emitió ronquidos que se fueron apagando progresivamente. En 40 segundos, cesó todo movimiento y sonido. Fue declarado muerto 38 minutos después.

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La ejecución de Busby había estado en duda después de que el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos emitiera la semana pasada una suspensión para revisar sus alegaciones de discapacidad intelectual. Sin embargo, el Tribunal Supremo revocó la suspensión el jueves a petición de la Fiscalía General de Texas. Dicha fiscalía argumentó que apelaciones similares habían sido rechazadas anteriormente, carecían de fundamento y se basaban en pruebas contradictorias.

Los abogados de Busby solicitaron rápidamente otra suspensión del procedimiento, pero un tribunal inferior la denegó.

En 2002, la Corte Suprema prohibió la ejecución de personas con discapacidad intelectual. Sin embargo, otorgó a los estados cierta discreción para decidir cómo determinar dichas discapacidades.

Los abogados de Busby se habían opuesto a la pena de muerte porque tanto un experto de la defensa como uno contratado por la Fiscalía del Condado de Tarrant, que llevó el caso, concluyeron que padecía una discapacidad intelectual.

La fiscalía había recomendado previamente que la condena de Busby se redujera a cadena perpetua. Sin embargo, el juez que presidió el juicio de Busby no estuvo de acuerdo con las conclusiones sobre su discapacidad intelectual y, en 2023, confirmó la pena de muerte.

En un comunicado emitido el miércoles, la fiscalía indicó que solicitó la fecha de ejecución del jueves porque consideraba que, según la legislación vigente, Busy no padecía una discapacidad intelectual.

Los tribunales habían aplazado otras dos fechas de ejecución previas para Busby.

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Según la fiscalía, Busby y su coacusada, Kathleen Latimer, secuestraron a Crane en su coche en el aparcamiento de un supermercado de Fort Worth y, posteriormente, la metieron en el maletero mientras daban vueltas por la zona. La fiscalía afirmó que murió en el maletero asfixiada al tener 23 pies de cinta adhesiva cubriéndole toda la cara.

Posteriormente, Busby fue arrestado en Oklahoma City conduciendo el coche de Crane y condujo a las autoridades hasta su cuerpo en Oklahoma, justo al norte de la frontera estatal con Texas.

Latimer está en prisión cumpliendo cadena perpetua por asesinato.

Bryan Mark Rigg, autor e historiador que representó a la familia Crane como testigo de la ejecución, declaró que ellos “ni apoyan ni se oponen a la pena de muerte. Sin embargo, están unidos en su respeto por el estado de derecho”.

Rigg afirmó que, de niño, fue alumno de Crane, quien durante décadas ayudó a niños a superar dificultades de aprendizaje y que “fue abandonado en un campo como si fuera basura”. Añadió que la ejecución no se trataba de venganza, sino de “rendir cuentas ante la ley y honrar la memoria de un educador extraordinario”.

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