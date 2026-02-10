Noticias ¿Ultimátum de Trump a Irán? Presidente manda esta advertencia si no se llega a un acuerdo Esto fue lo que dijo el presidente estadounidense en caso de no llegar a un acuerdo

Video Omán; el mediador entre EEUU e Irán para reactivar el pacto nuclear y evitar una guerra regional

La posible negociación entre Estados Unidos e Irán por el programa nuclear se ha tornado tensa, pues este martes 10 de febrero 2026 se reveló un posible ultimátum del presidente Donald Trump.

O llegamos a un acuerdo o tendremos que hacer algo muy duro. Donald Trump, presidente de Estados Unidos



La advertencia llega en un contexto de creciente presencia militar estadounidense en Medio Oriente, donde buques de guerra se mantienen desplegados como parte de una estrategia de presión.

Irán ha reconocido que cuenta con reservas de uranio enriquecido que, bajo ciertas condiciones, podrían ser utilizadas con fines militares. No obstante, autoridades iraníes han señalado que estarían dispuestas a neutralizar ese material si las negociaciones avanzan y se alcanzan compromisos concretos, principalmente en materia de sanciones económicas.

Las conversaciones más recientes entre ambos países se llevaron a cabo en Omán, y aunque no se anunciaron acuerdos definitivos, Trump adelantó que habrá una nueva ronda de contactos en los próximos días.

Netanyahu presiona por una postura más dura

En medio de este escenario, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, tiene programada una reunión en Washington con Donald Trump este miércoles. El encuentro será el séptimo entre ambos líderes desde el regreso de Trump a la presidencia y se produce en un momento clave para la estabilidad regional.

Antes de viajar, Netanyahu afirmó que uno de los principales temas será Irán y sus capacidades militares. El gobierno israelí busca que cualquier acuerdo no se limite al aspecto nuclear, sino que incluya restricciones al programa de misiles balísticos iraní, los cuales representan una amenaza directa para Israel.