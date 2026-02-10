Clima Advertencia de tormenta invernal mañana miércoles en EEUU: esto dijo el NWS sobre el pronóstico Revisa en dónde hay advertencia por tormenta invernal y cuáles son las recomendaciones que puedes seguir

En Estados Unidos sigue la advertencia por tormenta invernal mañana, miércoles 11 de febrero de 2026, y para que tomes tus precauciones en N+ Univision te indicamos qué dijo el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) sobre el pronóstico.

Las advertencias de tormenta invernal están para amplias regiones de California y Alaska, ante la llegada de sistemas climáticos que provocarán fuertes nevadas, vientos intensos y condiciones peligrosas para viajar.

Tormenta invernal afecta estas zonas

En California, la alerta permanece vigente hasta las 4:00 de la tarde del miércoles, principalmente en áreas elevadas del Parque Nacional Yosemite fuera del valle, el río San Joaquín Superior y la región de Kaiser a Rodgers Ridge.

Las autoridades meteorológicas prevén acumulaciones de nieve de entre 12 y 18 pulgadas por encima de los 7 mil pies de altitud, mientras que en las zonas más altas la nieve podría alcanzar hasta 24 pulgadas. Además, se esperan ráfagas de viento de hasta 50 millas por hora, lo que podría generar caída de ramas y complicar aún más la movilidad.

Los puntos más críticos se presentarían entre la noche del martes y la mañana del miércoles, periodo en el que viajar podría resultar muy difícil o incluso imposible.

Por su parte, en Alaska, el Servicio Meteorológico Nacional de Anchorage activó advertencias de tormenta invernal para distintas regiones, vigentes desde la madrugada del martes hasta la madrugada del miércoles.

En el interior del delta del Kuskokwim, que incluye comunidades como Bethel, Kwethluk, Kasigluk y Akiachak, se pronostican nevadas de entre 4 y 8 pulgadas, acompañadas de vientos con ráfagas de hasta 40 millas por hora. La combinación de nieve y viento podría reducir la visibilidad de manera significativa.

Mientras que en la costa norte de la bahía de Bristol y el Cabo Occidental, donde se encuentran localidades como Dillingham, Togiak y Goodnews Bay, se esperan acumulaciones de nieve de hasta 12 pulgadas, con ráfagas que podrían alcanzar 45 millas por hora.

Estas son las recomendaciones que puedes seguir

Las autoridades recomiendan evitar viajes no esenciales durante el periodo de la tormenta. En caso de ser necesario trasladarse, se sugiere llevar un kit de emergencia para clima invernal, que incluya agua, alimentos, linterna, ropa térmica, mantas, cadenas para neumáticos y un botiquín de primeros auxilios.

Asimismo, se exhorta a la población a mantenerse informada sobre el estado de carreteras y condiciones climáticas locales, ya que las tormentas invernales pueden evolucionar rápidamente y representar un riesgo para la seguridad.

