El peligro por las altas temperaturas regresa al suroeste de Estados Unidos esta semana

El peligro por las altas temperaturas regresa esta semana al suroeste y al centro de California desde el martes y hasta el miércoles, cuando la ola de calor se irá extendiendo hacia el este por el resto del sur del país.

El boletín del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) de primera hora de este lunes advierte del calor excesivo en prácticamente todo el tercio sur de Arizona, el valle central de California, particularmente en su extremo norte, y a la región que circunda a Las Vegas, Nevada, con temperaturas de hasta 111 °F o más.

“A medida que pasamos las dos primeras semanas de junio, muchos lugares están empezando a ver las temperaturas subir”, dijo Todd Shoemake del NWS en Albuquerque.



“El sur de California, el sur de Nevada, el suroeste de Arizona, están empezando a ver temperaturas de tres dígitos”, agregó.

Mientras tanto, se prevén condiciones peligrosamente calurosas en el centro de Las Vegas, con máximas que oscilarán entre los 108 °F el martes y los 111 °F el miércoles.

Una ola de calor no da tregua y rompe récords

Las abrasadoras temperaturas alcanzaron nuevos récords en este comienzo de verano en el oeste de Estados Unidos el viernes, cuando la primera ola de calor del año perdía intensidad.

Millones de personas en California, Nevada, Arizona, Nuevo México y Texas recibieron varias alertas de calor excesivo esta semana.

Aunque la región está acostumbrada a lidiar con el calor, a medida que el cambio climático agravado por la acción humana deriva en un clima más extremo, la actual ola llegó temprano de acuerdo con los registros.

El jueves pasado, Phoenix alcanzó los 110 °F por primera vez este año, el récord máximo en la ciudad es de 113 °F. Las Vegas alcanzó los 111 °F el pasado jueves y los 110 °F el pasado viernes, ambos récords para esas fechas.



Albuquerque, donde la máxima normal en esta época del año es de 89 °F, llegó el viernes al récord de 100 °F establecido en 1981.

Pero en estos momentos preocupa más la lluvia que el calor.

En un mitin del expresidente Donald Trump en Arizona, casi una docena de personas fueron trasladadas al hospital con agotamiento por calor, según informaron los bomberos a una filial local de ABC.

Se prohibió el senderismo en los populares caminos cercanos de Camelback Mountain y Piestewa Peak debido al calor.



* Con información de AP y AFP.

