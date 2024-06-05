El implacable domo de calor se posa sobre el oeste de EEUU

Video Más de 30 millones de personas, bajo alerta por calor extremo: temperaturas superan los 117 grados Fahrenheit

Se estima que más de 27 millones de personas en el oeste de Estados Unidos estarán expuestas desde este miércoles a temperaturas peligrosamente altas por causa del desplazamiento de un domo de calor que llega de México.

Durante su paso por México, el mismo domo de calor batió récords de calor en el área, causó al menos 61 muertes, provocó extensos cortes de energía y acabó con la vida al menos a 150 monos.

Los domos de calor son fenómenos atmosféricos que se presentan cuando un sistema de alta presión se sitúa sobre una región por largos periodos de tiempo, atrapando masas de aire caliente sobre el área, causando temperaturas más altas de lo normal.

Según los pronósticos, a partir de este miércoles los estados de California, Nevada, Arizona, Utah y el sur de Texas registrarán temperaturas de entre 10 y 25 grados más altas de lo normal para esta época del año.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió su alerta de calor más extremo para esos estados, anticipando un calor generalizado y peligroso.

Igualmente se han extendido advertencias y alertas de calor excesivo locales desde el valle central de California hasta los desiertos del sur de ese estado, el sur de Nevada y el sur y oeste de Arizona.

Se espera que el Valle de la Muerte, el lugar más caluroso del mundo, alcance temperaturas de al menos 120ºF, y que el Valle Central de California alcance entre 90°F y 100°F grados.

Según los pronósticos, la ciudad de Phoenix, en Arizona, experimentará temperaturas de hasta 110ºF, un temperatura completamente inusual para el área a está altura del año.

Entre las muchas ciudades donde se esperan temperaturas récord esta semana se encuentran Flagstaff en Arizona, Las Vegas y Reno en Nevada y Fresno en California.

El sur de Texas ya ha estado registrando altas temperaturas, con los termómetros marcando 117°F en algunas áreas.

El jefe de la Patrulla Fronteriza en El Paso, Texas, Anthony Good, dijo en una publicación en X que sus “agentes encontraron a cuatro migrantes que murieron por insolación y deshidratación” cuando trataban de cruzar ilegalmente la frontera.

El domo de calor se moverá al noroeste

Más adelante en la semana, se espera que el domo de calor alcance partes del noroeste de Estados Unidos, afectando áreas de los estados de Oregon, Washington y Idaho.

El noroeste fue afectado por un domo de calor inusualmente prolongado en 2021, el cual se estacionó sobre el área por 27 días, causando temperaturas consistentemente superiores a los 100°F y cientos de muertes.

Según anunció el miércoles el Servicio de Cambio Climático Copernicus de la Unión Europea, aunque la Tierra ha experimentado 552 meses consecutivos con temperaturas superiores al promedio del siglo XX, cada mes desde junio de 2023 ha establecido temperaturas récord en el planeta.

“La huella del cambio climático persiste y no hay señales a la vista de un cambio en esa tendencia”, dijo en un comunicado el director del Servicio de Cambio Climático Copernicus, Carlo Buontemp, quien calificó el hito como “impactante, pero no sorprendente”.