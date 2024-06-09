Bolsas heladas y unidades portátiles para enfriar casas: las medidas de Arizona para aliviar y evitar muertes por golpes de calor

Con las altas temperaturas y el calor de moderado a extremo en casi la mitad del país puede resultar útil mirar lo que está haciendo Arizona, uno de los estados más calientes de Estados Unidos, para hacer frente a las altas temperaturas.

Arizona aprendió la lección y, tras registrar 645 muertes relacionadas con el calor el año pasado, implementó este año medidas que van desde bolsas de hielo para envolver a las personas que sufran de un golpe de calor hasta un flamante director del calor, un funcionario encargado de abordar estrategias para disminuir los efectos de las altas temperaturas extremas en ese árido estado del suroeste.

Estas son algunas de las medidas implementadas en Arizona.

Phoenix utiliza la inmersión en hielo para tratar a las víctimas de golpes de calor

Una ola de calor con temperaturas de hasta tres dígitos está golpeando a Arizona. Por ello los bomberos de Phoenix, la gran ciudad más calurosa de Estados Unidos, emplean nuevas tácticas con la esperanza de salvar más vidas en un condado en el que el año pasado se produjeron 645 muertes relacionadas con el calor.

El Departamento de Bomberos de Phoenix está sumergiendo en hielo a las víctimas de golpes de calor de camino a los hospitales de la zona.

La técnica médica, conocida como inmersión en agua fría, utilizada por los corredores de maratón y los miembros del servicio militar, también ha sido adoptada recientemente por los hospitales de Phoenix, dijo el capitán de bomberos John Prato.

Los bomberos ahora llevan grandes bolsas de inmersión del tamaño humano en todos los vehículos de emergencia del cuerpo de bomberos de Phoenix.

El capitán de bomberos de Phoenix, John Prato, muestra un nuevo protocolo que el cuerpo de bomberos de la gran ciudad más calurosa de Estados Unidos está adoptando. La terapia de inmersión en agua fría que ya utilizan los hospitales de la zona también será utilizada ahora por el personal de bomberos y paramédicos de Phoenix en todos los pacientes que encuentren esta temporada con signos de insolación. Imagen Anita Snow/AP

Centros de enfriamiento para las poblaciones vulnerables 24/7

Para ayudar a las personas sin hogar o que no pueden pagar las facturas de la electricidad o que no tienen aire acondicionado, Arizona amplió los horarios de sus centros de enfriamiento, donde las personas pueden refrescarse del calor extremo.

Al menos dos espacios de enfriamiento del área metropolitana de Phoenix funcionarán durante la noche y otros tendrán un horario ampliado, incluidos algunos días de fin de semana.

En años anteriores, los 170 centros de refrigeración repartidos por la zona metropolitana de Phoenix de mayo a octubre solían cerrar cuando la jornada laboral terminaba a las 5:00 de la tarde por las altas temperaturas.

También tomaron medidas para proteger mejor a la comunidad del este de Phoenix del calor extremo mediante la aprobación de un plan para enfriar las casas y los centros comunitarios, para ello Arizona dispone de unidades móviles que funcionan con energía solar.

Agua fresca, descansos más largos y una línea telefónica de ayuda

En Tucson, la segunda ciudad más grande de Arizona, se aprobó esta semana una orden de protección contra el calor para garantizar que los empleados municipales tengan acceso a agua fresca, sombra y descansos adicionales en sus lugares de trabajo.

Además, Arizona también cuenta con un centro de llamadas con 30 trabajadores sanitarios comunitarios bilingües que se encargan de ayudar a la gente a encontrar los centros de enfriamiento, pagar las facturas de electricidad y reparar las unidades de refrigeración domésticas.

Un 'director del calor' en Arizona

Este año, las autoridades de Phoenix, el condado de Maricopa y Arizona están trabajando para proteger mejor a la población. Arizona tiene un nuevo 'director de calor', el doctor Eugene Livar, el primer puesto de este tipo en Estados Unidos.

Livar fue designado para el cargo como parte del plan de preparación para el calor extremo de la gobernadora Katie Hobbs. Ha trabajado en el Departamento de Salud estatal desde 2012 y recientemente se desempeñó como subdirector de Preparación en Salud Pública. En ese cargo, ya contribuyó al plan contra el calor del estado.

Esta semana Nevada, California, Arizona y el sur de Texas registraron picos de temperatura poco habituales en esta época del año y el resto del país tiene alertas de calor de moderadas a mayores para el resto de la semana.

De acuerdo con la herramienta ‘HeatRisk’ del Sistema Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), gran parte de Texas tuvo alertas de riesgo de calor extremo (identificado con el color púrpura) desde el miércoles hasta el viernes.

Las alertas púrpuras indican que este nivel de calor extremo poco frecuente y/o de larga duración tendrán poco o ningún alivio durante la noche. Además de que afecta a cualquier persona que no disponga de refrigeración eficaz e hidratación adecuada.

