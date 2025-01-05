Al menos cuatro muertos en accidentes de tráfico en la potente tormenta invernal en EEUU

Video Una docena de estados inician el 2025 con una poderosa tormenta invernal: ya se reportó un tornado

Al menos cuatro personas fueron reportadas muertas en accidentes de tráfico ocurridos en Kansas, Missouri y Virginia en medio de la enorme tormenta invernal que afecta al centro de Estados Unidos desde el fin de semana y que en algunas zonas dejó "la mayor nevada en una década”.

La Patrulla Caminera de Missouri reportó este lunes en redes que uno de los accidentes registrados en el estado había tenido una víctima fatal. En Sussex, Virginia, falleció el conductor de un automóvil que se estrelló contra un árbol sin cinturón de seguridad. El domingo, en el condado Sedwick, Kansas, murieron los dos ocupantes de una camioneta que volcó en plena tormenta de nieve.

Este lunes, el grueso de la enorme tormenta se trasladó desde el valle de Ohio al Atlántico Medio. "El sistema producirá entre 6 y 12 pulgadas de nieve en la región del Atlántico Medio, incluida la zona metropolitana de Washington DC", señaló el Servicio Nacional de Meteorología (NWS).

El fin de semana, la nieve y el hielo cubrieron las principales carreteras de casi todo Kansas, el oeste de Nebraska y partes de Indiana, donde se activó la Guardia Nacional del estado para ayudar a los automovilistas que se quedaron atascados.

Debido a las condiciones del tiempo en la zona se pronosticaron nevadas sobre todo al norte de la interestatal 70. El NWS emitió avisos de 'blizzard' para Kansas y Missouri, que es cuando se registra una combinación de nieve con fuertes vientos. Nueva Jersey podría sentir condiciones como esas este lunes y martes, de acuerdo con el NWS.

“Para los lugares de esta región que reciben los mayores totales de nieve, puede ser la nevada más intensa en al menos una década”, dijo el NWS.

Según Bob Oravec, de esa oficina, unos 63 millones de personas en Estados Unidos estuvieron este domingo bajo algún tipo de aviso, vigilancia o advertencia meteorológica invernal.

Carreteras y caminos intransitables debido a las fuertes nevadas

En Indiana, la nieve cubrió por completo partes de la Interestatal 64, la Interestatal 69 y la Ruta 41 de Estados Unidos, lo que llevó a la policía estatal a rogar a los automovilistas que no salieran a las carreteras mientras las máquinas quitanieves trataban de limpiarlas en medio de la persistente nieve.

“Está nevando tan fuerte que las máquinas quitanieves pasan y en media hora las carreteras están completamente cubiertas de nuevo”, dijo el sargento Todd Ringle.



Parte de la I-70 estuvo cerrada en el centro de Kansas durante el fin de semana. Alrededor de 10 pulgadas de nieve cayeron en algunas partes del estado. En Kansas y Missouri la acumulación de nieve posiblemente alcanzó o incluso superó las 14 pulgadas.

En algunas zonas del norte del estado de Nueva York cayeron tres pies de nieve debido a un fenómeno conocido como ‘efecto lago’.

El NWS advirtió que los viajes por carretera en numerosos estados, incluyendo Kansas y Missouri, serían “muy difíciles o imposible” de realizar debido a las fuertes nevadas.

En Virginia, la policía estatal dijo en un comunicado de prensa que respondieron a más de 200 accidentes entre las 4 p.m. del domingo y las 4 a.m. del lunes, aunque no todos estaban relacionados con la tormenta.

Varios accidentes incluyeron heridos, mientras que uno fue fatal. Un hombre de 32 años murió alrededor de la medianoche en Wakefield, que está al sur de Richmond, después de que su camioneta se saliera de la carretera y chocara contra un árbol. La policía dijo que conducía demasiado rápido para las condiciones de la carretera y no llevaba puesto el cinturón de seguridad, mientras que el alcohol parece ser un factor.

Los gobernadores de los estados vecinos de Missouri y Arkansas declararon el estado de emergencia.

El transporte aéreo y ferroviario también se vio afectado por el mal tiempo

Las tormentas también causaron estragos en los sistemas de ferrocarriles del país, provocando numerosas cancelaciones. Hubo más de 20 cancelaciones este domingo y se anticipan otras 40 el lunes y al menos dos el martes. Revise bien antes de salir de casa si tiene un viaje previsto por esta vía.

“Si las autoridades locales están diciendo a la gente que no viaje, es contraintuitivo intentar ofrecer todos los servicios cuando se está diciendo a la gente que se quede en casa”, dijo Marc Magliari, portavoz de Amtrak. “Del mismo modo, sabemos que nuestra gente va a tener problemas para ir a trabajar”.

Un tren entre Chicago y Nueva York y varios trenes regionales entre Chicago y San Luis estuvieron entre los cancelados el domingo.

Cerca de 200 vuelos con origen o destino en el aeropuerto internacional Lambert de San Luis fueron cancelados, según la plataforma de seguimiento FlightAware.

No hubo una caída récord de las temperaturas, pero el frío persistirá este lunes

A partir del lunes, los dos tercios más al este del país experimentarán un frío y una sensación térmica peligrosos, según los meteorólogos. Las temperaturas podrían estar entre 12 y 25 grados por debajo de lo normal.

El domingo, en Chicago, las temperaturas rondaron la decena y en Minneapolis rondaron los cero grados, mientras que en International Falls, Minnesota, en la frontera con Canadá, cayeron a hasta 11 grados bajo cero.

Según Jon Palmer, meteorólogo del NWS en Gray, Maine, es más probable que los estados del noreste experimenten varios días de frío tras un comienzo de invierno suave. Es probable que una columna de aire frío procedente de Canadá provoque una semana fría pero seca.

El viento también podría aumentar a medida que avance la semana, creando condiciones potencialmente peligrosas para las personas expuestas a los elementos durante largos períodos de tiempo, dijo Palmer.

El NWS pronosticó entre 8 y 12 pulgadas de nieve en la zona de Annapolis, Maryland, y temperaturas bajo cero durante todo el fin de semana.

Clases canceladas debido al mal tiempo

Es probable que el cierre de escuelas se generalice el lunes. Distritos de Indiana, Maryland, Virginia y Kentucky ya anunciaron cancelaciones este domingo.

Las escuelas públicas del condado de Jefferson, en Kentucky, cancelaron las clases de este lunes, así como las actividades extraescolares y deportivas para sus casi 100,000 alumnos. El día habría sido el primero de los estudiantes de vuelta después de las vacaciones de invierno.

Con información de AP.

