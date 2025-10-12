Lo último sobre el nor'easter: cuáles son las zonas más afectadas y el principal peligro de esta tormenta

Video La costa este del país se prepara para recibir lluvias, fuertes vientos y marejadas intensas

Una tormenta conocida como nor'easter se movía este domingo hacia la Costa Este de Estados Unidos, lo que llevó a una declaración de emergencia en nueva Jersey y a que algunos aeropuertos retrasaran o cancelaran nuevos pues se anticipan inundaciones costeras y fuertes vientos.

"El principal impacto será el potencial de inundaciones costeras, especialmente para las áreas desde el noreste de Carolina del Norte hasta buena parte de la costa de Nueva Jersey", dijo el meteorólogo Bob Oravec del Servicio Meteorológico Nacional (NWS en inglés) en College Park, Maryland.

También se anticipan fuertes lluvias desde el sureste de Nueva Inglaterra y la ciudad de Nueva York, hasta la costa de Carolina del Sur, dijo Oravec.

Toda Nueva Jersey continuaba bajo estado de emergencia, que se espera se prolongue hasta el lunes y, en la práctica, autoriza la activación del personal de manejo de emergencias conforme se necesite.

Partes de ese estado afrontarían según los pronósticos inundaciones costeras entre moderadas y severas, inundaciones repentinas tierra adentro, vientos de hasta 60 millas por hora y hasta cinco pulgadas de precipitaciones.

El NWS también colocó a la ciudad de Nueva York bajo advertencia de inundaciones hasta la tarde del lunes. Las áreas costeras de Long Island también registrarían inundaciones, vientos fuertes y hasta tres pulgadas de lluvias.

Este domingo ya se registraron ráfagas de vientos de más de 30 millas por hora.

Mientras tanto, hubo demoras o cancelaciones de vuelos en aeropuertos desde Washington, DC, hasta Boston.

La tormenta se alejará hacia la noche del lunes, de acuerdo con los pronósticos del tiempo.

Qué es un nor'easter

El NWS explica en su web que un nor'easter es una tormenta a lo largo de la Costa Este que recibe ese nombre porque los vientos que arrastra usualmente vienen del noreste.

Son tormentas que pueden ocurrir en cualquier momento del año, pero son más comunes entre septiembre y abril. Entre los nor'easters más fuertes figuran el 'Blizzard' de 1888, el 'miércoles de ceniza' de marzo de 1962, el 'Blizzard de Nueva Inglaterra' de febrero de 1978 y la 'Supertormenta' de 1993.

Se trata de tormentas que han dejado pérdidas de miles de millones de dólares y ocasionados fuertes interrupciones en el transporte. En algunos casos hubo inundaciones costeras desastrosas.

Los nor'easters habitualmente se desarrollan en las latitudes entre Georgia y Nueva Jersey. Luego se desplazan en dirección noreste y alcanzan su intensidad máxima cerca de Nueva Inglaterra o provincias de Canadá.

"Casi siempre traen precipitaciones en forma de lluvia o nieve, así como fuertes vientos, marejadas e inundaciones costeras a las zonas afectadas. La región sumamente poblada entre Washington, DC, Filadelfia, Nueva York y Boston, el 'corredor de la I-95', es especialmente impactado por estas tormentas", explica el NWS.

