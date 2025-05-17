Cifra de muertos por tornados y tormentas sube a 27 en medio de estela de destrucción

Video Imágenes de la destrucción que deja el tiempo severo en el Medio Oeste de EEUU

Al menos 27 personas han muerto a causa de los sistemas de tormentas que azotaron parte del medio oeste y el sur del país.

El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, anunció el sábado que 18 de las muertes se produjeron en su estado y otras 10 fueron hospitalizadas en estado crítico.

Un tornado devastador en Kentucky dañó casas, arrojó vehículos y dejó a muchas personas sin hogar. Diecisiete de las muertes ocurrieron en el condado de Laurel, ubicado en el sureste del estado, y una en el condado de Pulaski: el mayor del Departamento de Bomberos Roger Leslie Leatherman, un veterano de 39 años que resultó fatalmente herido mientras respondía al clima mortal.

Partes de dos docenas de carreteras estatales fueron cerradas, y algunas podrían tardar días en reabrirse, dijo Beshear. También dijo que el número de muertos aún podría aumentar.

“Necesitamos que en este momento todo el mundo sea realmente un buen vecino de esta región”, dijo el gobernador.

El director de Gestión de Emergencias del Estado, Eric Gibson, dijo que cientos de casas resultaron dañadas,

La oficina del alguacil, John Root, dijo en un comunicado publicado en redes sociales que "continúa la búsqueda de sobrevivientes en la zona afectada". Gilbert Acciardo, portavoz de la oficina del alguacil, dijo que los rescatistas han estado “sobre el terreno toda la noche, buscando posibles sobrevivientes. Lo seguimos haciendo”.

En el condado de Laurel, el tornado azotó poco antes de la medianoche.

“Esta noche, muchas vidas han cambiado para siempre. Es un momento para unirnos y orar por esta comunidad”, declaró el alcalde de Londres, Randall Weddle, a WKYT-TV. “Nunca había presenciado personalmente lo que he presenciado aquí esta noche. Hay mucha devastación”.

Missouri azotado por tormentas, destrucción y muertes

Las tormentas fueron parte de un sistema meteorológico del viernes que mató a siete personas en Missouri y también generó tornados en Wisconsin, dejó a varios cientos de miles de clientes sin electricidad en la región de los Grandes Lagos y trajo una ola de calor castigadora a Texas.

El gobernador de Missouri, Mike Kehoe, dijo que las fuertes tormentas que han afectado "a gran parte del estado". Añadió que "la Patrulla Estatal de Carreteras de Missouri" y los equipos de "Búsqueda y Rescate Urbano de Missouri se están desplegando en la ciudad de St. Louis para ayudar en las labores de búsqueda de víctimas.

La alcaldesa de St. Louis, Missouri, Cara Spencer, confirmó cinco muertes en su ciudad y dijo que más de 5000 hogares se vieron afectados.

Steven Lampink se sienta en un árbol caído tras una fuerte tormenta que azotó San Luis el viernes 16 de mayo de 2025. Imagen Jeff Roberson/AP



“Esto es realmente devastador”, dijo Spencer, añadiendo que la ciudad estaba en proceso de declarar el estado de emergencia y que se había decretado un toque de queda nocturno el viernes en los barrios con mayores daños.

Se desconoce el número de heridos. El Hospital Barnes-Jewish recibió de 20 a 30 pacientes tras la tormenta, algunos de ellos en estado grave, y se espera que la mayoría reciba el alta el viernes por la noche, según la portavoz del hospital, Laura High.

El Hospital Infantil de San Luis recibió a 15 pacientes, y se espera que dos de ellos permanezcan hospitalizados durante el fin de semana, indicó.

Además de la zona de St. Louis, un tornado azotó el condado de Scott, a unos 209 kilómetros (130 millas) al sur de esa ciudad, causando la muerte de dos personas, y heridas a varias más, además de la destrucción de varias viviendas, informó el alguacil Derick Wheetley.

Tornados en Missouri

El radar del Servicio Meteorológico Nacional indicó que un tornado tocó tierra entre las 2:30 y las 2:50 en Clayton, Missouri, en la zona de St. Louis. El aparente tornado tocó tierra en la zona de Forest Park, sede del Zoológico de la ciudad.

En la Iglesia Cristiana Centennial, el jefe de batallón del Departamento de Bomberos de St. Louis, William Pollihan, informó a la agencia AP que tres personas tuvieron que ser rescatadas después de que parte de la iglesia se derrumbara. Una de ellas falleció.

Parte de la Iglesia Cristiana del Centenario en San Luis, Missouri, derrumbada este viernes 16 de mayo de 2025, luego de que fuertes tormentas, incluyendo un posible tornado, azotaron la ciudad. Imagen Michael Phillis/AP



Una mujer, Stacy Clark, informó que su suegra, Patricia Penelton, falleció en la iglesia. Jeffrey Simmons Sr., quien vive frente a la iglesia, escuchó una alerta en su teléfono y luego se fue la luz.

"Y de repente, mucho ruido y viento fuerte", dijo. Él y su hermano bajaron al sótano. Más tarde, se dio cuenta de que era peor de lo que pensaba. "Todo estaba destrozado".

Los árboles caídos y los semáforos también causaron congestionamientos de tráfico durante el trayecto del viernes por la tarde, y las autoridades instaron a la gente a quedarse en casa.

John Randle, un estudiante de 19 años de la Universidad de Missouri-St. Louis, dijo que él y su novia estaban en el Museo de Arte de St. Louis durante la tormenta y fueron llevados apresuradamente al sótano con unas 150 personas más.