Partes de EEUU tendrán nevadas por el 'efecto lago': dónde se sentirán más

Video Nieve por ‘efecto lago’: te mostramos en realidad aumentada qué es y cómo se forma

Estamos otra vez en esa época del año en la que el aire frío barre la región de los Grandes Lagos y deja caer enormes cantidades de nieve por el llamado 'efecto lago', desde la Península Superior de Michigan hasta el oeste del estado de Nueva York.

La nieve ya comenzó a caer el miércoles en Houghton, Michigan, y sus alrededores, y se espera que continúe durante este Día de Acción de Gracias y hasta el fin de semana. Según el Servicio Meteorológico Nacional había una advertencia de tormenta de nieve vigente hasta este jueves por la mañana en la península de Keweenaw, donde está ubicada Houghton.

PUBLICIDAD

“El sistema que está pasando está produciendo algo de nieve”, dijo Steve Considine, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional en el municipio de White Lake, al noroeste de Detroit. “La mayor parte se ve potenciada por los Grandes Lagos —las zonas del ‘cinturón de nieve’. Ahí es donde esperan las grandes nevadas”.

La parte occidental de la Península Superior de Michigan también está bajo una advertencia de tormenta de nieve, con fuertes nevadas y vientos intensos, añadió Considine, señalando que el norte de la Península Superior podría acumular entre un pie y tres pies de nieve, en su mayoría por este 'efecto lago'.

¿Qué causa la nieve por el 'efecto lago'?

Cuando el aire frío, a menudo procedente de Canadá, sopla sobre los Grandes Lagos, puede generar problemas meteorológicos en Michigan, Ohio, Nueva York y otros estados de la región.

El aire cálido de los lagos empuja la humedad hacia zonas de la atmósfera más propicias para la formación de nieve debido a su temperatura. Entonces se forman nubes capaces de descargar fuertes precipitaciones.

“Necesitas el agua abierta como la de los Grandes Lagos, preferiblemente con temperaturas del agua bastante cálidas, en torno a los 40 grados Fahrenheit”, dijo Considine.

La mayor parte de la humedad necesaria para la nieve por el 'efecto lago' no proviene realmente de los lagos, sino del aire frío que sopla sobre ellos. Si además el viento se mantiene en una dirección relativamente estable, se pueden generar las condiciones adecuadas para una nevada intensa.

PUBLICIDAD

Se esperaba que las temperaturas del miércoles por la noche en Houghton descendieran a -20 bajos grados Fahrenheit (alrededor de –7 grados Celsius) y que se mantuvieran bajo cero hasta el sábado.

La cantidad de nieve puede variar

De este fenómeno suelen formarse bandas delgadas de nubes que pueden producir fuertes nevadas: de 2 a 3 pulgadas por hora, y a veces más. Como las bandas son estrechas, la nevada puede variar mucho de un lugar a otro.

Es posible que la zona de Kalkaska, en el noroeste de la parte baja de Michigan, reciba más de un pie de nieve. Sin embargo, Grand Rapids, Michigan, justo al este del lago Michigan, podría recibir de 2 a 5 pulgadas. Kalamazoo podría registrar de 4 a 8 pulgadas (10 a 20 centímetros).

La nieve por el 'efecto lago' del sistema actual que atraviesa Michigan “pierde intensidad a medida que se aleja del lago Michigan”, explicó Considine.

Otros lagos muy grandes, incluido el Gran Lago Salado en Utah, pueden experimentar nieve por 'efecto lago', pero su furia es más común en los lagos Superior, Michigan, Huron, Erie y Ontario.

Las comunidades situadas cerca de los lagos Erie y Ontario, al este, podrían recibir un fuerte golpe por el sistema actual. Una amplia franja del oeste de Nueva York ya está bajo una advertencia por nieve por efecto lago.

Se esperaba que la temperatura en Buffalo descendiera a -30 el miércoles por la noche y permaneciera en los 30 durante el sábado.

Se pronostica entre un pie y 18 pulgadas de nieve al sur de Buffalo, mientras que cerca de Watertown, Nueva York, podrían caer entre 6 y 10 pulgadas, dijo Considine.

PUBLICIDAD

“Ha habido eventos realmente grandes en el área de Buffalo”, añadió Considine. “Buffalo es realmente el rey del 'efecto lago'. Recibe la banda que sale del lago Erie. Es poco profundo y relativamente cálido al comienzo del invierno”.

Las tormentas por 'efecto lago' dejaron más de 6 pies de nieve en el oeste del estado de Nueva York en noviembre de 2022. Aquellas tormentas invernales fueron las peores en Nueva York desde al menos noviembre de 2014, cuando algunas comunidades al sur de Buffalo recibieron 7 pies de nieve en tres días, derrumbando techos y atrapando a conductores en un tramo de la autopista estatal de Nueva York.

Mira también: