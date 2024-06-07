El domo de calor se extiende al noroeste de EEUU, llevando temperaturas inusualmente elevadas

Video ¿Qué es un “domo de calor” y por qué representa un peligro para todos?

Tras causar estragos en entidades del suroeste estadounidense, elevando las temperaturas a niveles inusuales para este momento del año, el domo de calor se traslada a regiones del noroeste del país a partir de este viernes.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), las temperaturas en partes de los estados de Oregon, Washington, Idaho y Colorado alcanzarán niveles inusuales cuando ni siquiera ha llegado el verano.

Desde que comenzó a manifestarse el martes en el oeste, el domo de calor ha ocasionado temperaturas récord en los estados de California, Nevada, Arizona, Utah y el sur de Texas.

Estas regiones han registrado temperaturas de entre 10 y 25 grados más altas de lo normal para esta época del año

Se estima que unos 27 millones de personas resulten afectadas por este evento meteorológico, que se presenta cuando un sistema de alta presión se sitúa sobre una región por largos periodos, atrapando masas de aire caliente que elevan las temperaturas.

Durante su paso por México, el mismo domo de calor batió récords de calor en el área, causó al menos 61 muertes, extensos cortes de energía y acabó con la vida al menos a 150 monos.

Seattle, Portland, Denver tendrán temperaturas inusuales

Ahora la subida de temperaturas avanza hacia el norte, donde se espera que Seattle, Washington, por ejemplo, alcance este viernes una temperatura máxima de 80 grados Fahrenheit, 10 por encima de lo normal para esta temporada.

Las temperaturas en la ciudad de Portland, Oregon, también se espera que rebasen los 80 grados Fahrenheit, algo poco común para principios de junio.

En Boise, Idaho, se espera que las temperaturas superen los 90 grados y lo mismo que en Denver, Colorado.

En el 2021, el noroeste ya había sido afectado por un domo de calor inusualmente prolongado, que se estacionó sobre la región por 27 días.

Ese año las temperaturas rebasaron consistentemente los 100 grados Fahrenheit y ocasionaron cientos de muertes.

El calor extremo se ubica anualmente como la principal causa de muerte relacionada con la meteorología en Estados Unidos, según el NWS.

California, Nevada, Arizona, Texas, Utah azotados por calor extremo

En los últimos días, ciudades en California, Nevada, Arizona y Utah experimentaron temperaturas récord para este punto del año.

Por ejemplo, Las Vegas, ha registrado temperaturas de 111 grados Fahrenheit, y el Valle de la Muerte, en el sureste de California, podría llegar a los 120 grados, igualando el récord registrado en junio de 1996.

En Phoenix, Arizona, se registraban máximas de 110 grados Fahrenheit, por lo que autoridades emitieron alertas de calor extremo.

"Se espera que se igualen o batan récords de temperatura en gran parte de las zonas mencionadas anteriormente", subrayó el miércoles el Servicio Meteorológico Nacional.

Previamente, el miércoles en Texas partes del valle del río Grande también registraron temperaturas récord. Allí los termómetros rondaron los 117 °F, mientras que Corpus Christi llegó a 111 °F desde el martes.

El calor elevado combinado con la alta humedad provocó una sensación térmica tan alta como 115 °F. Ciudades como Abilene, San Antonio y Brownsville también registraron calor intenso.

Expertos sostienen que las elevadas temperaturas podrían apuntar al inicio de un verano extremadamente cálido.

El observatorio europeo del clima Copernicus informó este miércoles que mayo fue el mes más caluroso del que se haya tenido registros, con la temperatura media mundial, en tierra y en océanos, 1.52 grados Celsius por encima de lo normal en la segunda mitad del siglo XIX.

Esto significa que la Tierra cumplió 12 meses consecutivos batiendo récords de calor, de acuerdo con Copernicus.

En su reporte, el observatorio europeo informó que la temperatura media mundial de los últimos 12 meses, de junio de 2023 a mayo de 2024, "es la más alta jamás registrada, es decir, 1.63 °C por encima del promedio preindustrial de 1850-1900".

