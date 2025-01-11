El sur de EEUU sigue en alerta por los efectos de la potente tormenta invernal

Video Devastadores incendios en California y tormenta invernal causa estragos en EEUU: videos destacados de la semana

A principios de esta semana, una tormenta trajo nieve pesada a gran parte de Texas y Oklahoma antes de moverse hacia el este, afectando particularmente a Georgia.

El vórtice polar de aire ultrafrío generalmente gira alrededor del Polo Norte, pero a veces se aventura hacia el sur en Estados Unidos, Europa y Asia. Algunos expertos dicen que tales eventos están ocurriendo más frecuentemente, pese a que en general el mundo está aumentando de temperatura.

La ola de frío coincidió con inusuales incendios forestales que están arrasando el área de Los Ángeles.

Aeropuertos importantes, incluidos los de Atlanta, Georgia, y Charlotte, Carolina del Norte, siguieron reportando interrupciones el sábado, mientras que se prevé que las temperaturas caigan después del atardecer del sábado, aumentando el riesgo de que la nieve derretida se congele nuevamente, convirtiendo las carreteras en peligrosas.

"Definitivamente no creo que todo vaya a derretirse completamente", expresó Scott Carroll, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional en Atlanta. "Especialmente las carreteras secundarias probablemente todavía tendrán algo de aguanieve. Y luego la gran preocupación después de eso es por las temperaturas frías de esta noche a medida que las nubes continúen despejándose".

Para las 10 a.m. del sábado, más de 300 vuelos desde y hacia Atlanta habían sido cancelados, mientras que más de 250 habían sido retrasados, según FlightAware. Más de 200 vuelos desde y hacia Charlotte habían sido cancelados, mientras que más de 100 estaban retrasados.

Cayó el equivalente a un año de nieve

Se pronosticó que la tormenta que trajo nieve al sur se movería hacia el mar frente a la costa este el sábado, dejando atrás chubascos de nieve en las montañas Apalaches y Nueva Inglaterra.

Las clases fueron canceladas el viernes para millones de niños desde Texas hasta Georgia y hasta el este de Carolina del Sur, dándoles un raro día de nieve.