Lo que hay que saber sobre la poderosa tormenta invernal, la lluvia helada y frío intenso en gran parte de EEUU

Video Nieve por ‘efecto lago’: te mostramos en realidad aumentada qué es y cómo se forma

Una gran tormenta invernal traerá fuertes nevadas, lluvias además de peligrosos hielos en los caminos durante el primer fin de semana de 2025. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) prevé que un gran temporal produzca nieve y temperaturas gélidas a partir del sábado en el centro de Estados Unidos y se desplace hacia el este durante los próximos días.

La tormenta invernal es enorme y suma el fenómeno llamado vórtice polar, al llamado efecto lago que está llevando temperaturas heladas al noreste del país.

Estas son las claves de la gran tormenta invernal:

Yesterday, @NOAA's #GOESEast (GOES-16) 🛰️ captured imagery of thick clouds streaming off the Great Lakes, bringing heavy #LakeEffect snow to the region. Farther east, we can see wave clouds rippling over the rugged terrain of the Appalachian mountains. pic.twitter.com/aeWxXkqHVr — NOAA Satellites (@NOAASatellites) January 3, 2025



Un gran sistema entró a lo largo de la Costa Oeste, trayendo lluvia al noroeste del Pacífico, según los meteorólogos. El sistema será responsable del desarrollo de una gran tormenta invernal desde las llanuras centrales hasta el Atlántico, la Costa Este, este fin de semana hasta principios de la próxima semana.

Nieve en el centro y se moverá hacia la Costa Este

Para el sábado por la noche, es probable que haya fuertes nevadas generalizadas en áreas entre el centro de Kansas e Indiana, especialmente a lo largo y al norte de la Interestatal 70, donde hay una alta probabilidad de al menos 8 pulgadas de nieve (20.3 centímetros).

Los meteorólogos pronostican que en ciertas zonas de la región puede ser la nevada más intensa en al menos una década.

La tormenta luego se moverá hacia el valle de Ohio, donde se esperan interrupciones de viaje por aire y por tierra. La ola llegará a los estados del Atlántico medio el domingo y el lunes.

Condiciones de ventisca

Las ráfagas de viento superiores a 56 km/h (35 mph) y las fuertes nevadas podrían provocar condiciones de ventisca, especialmente en Kansas y las zonas cercanas de las llanuras centrales el domingo por la mañana.

Las condiciones de ventisca, nevadas con vientos sostenidos y ráfagas, pueden hacer que conducir sea peligroso o imposible, dejando la visión completamente bloqueada, además de aumentar el riesgo de quedarse varado.

Lluvias heladas

También se prevé que el sábado comiencen a caer aguanieve y lluvias heladas peligrosas, especialmente perjudiciales para las líneas eléctricas, desde el este de Kansas hasta Missouri, Illinois, Indiana y gran parte de Kentucky y Virginia Occidental.

Se esperan condiciones de viaje peligrosas con cortes de energía probables en áreas con acumulación de hielo.

"Va a ser un desastre, un desastre potencial", dijo el meteorólogo privado Ryan Maue.

El aire gélido del Ártico azotará tan al sur como Florida

A partir del lunes, cientos de millones de personas en los dos tercios orientales del país experimentarán un aire y un viento helado peligrosos y helados, según los meteorólogos. Las temperaturas podrían ser de 12 a 25 grados Fahrenheit (7 a 14 grados Celsius) más frías de lo normal a medida que e l vórtice polar se extiende.

"Esto podría dar lugar al enero más frío para los EEUU desde 2011", dijo el viernes el director de operaciones de pronóstico de AccuWeather, Dan DePodwin, y señaló que podría haber hasta una semana o más de "temperaturas muy por debajo del promedio histórico". Incluso se espera una helada fuerte en Florida, agregó.

Qué es el 'efecto lago' que lleva nueve a zonas de EEUU

Partes de la región de los Grandes Lagos de Estados Unidos registrarán intensas nevadas por el 'efecto lago', pronosticó el NWS. " La alta presión fría sobre las llanuras se moverá lentamente hacia el este y los Apalaches centrales el domingo", agregó el NWS.

El 'efecto lago' se produce cuando el viento frío que llega desde Canadá se topa con las temperaturas más cálidas de las aguas de los Grandes Lagos, conformados por Ontario, Erie, Huron, Michigan, y Superior. Cuando el frío se encuentra con temperaturas más cálidas de las aguas se forman bandas de nubes de las que pueden caer entre 2 a 3 pulgadas de nieve por hora.

Esta advertencia por condiciones de 'efecto lago' significa que esas zonas podrían registrar acumulaciones de nieve de 2 a 3 pies y ráfagas de viento de hasta 40 millas por hora:

En Ohio, estas ciudades están dentro de la advertencia por el 'efecto lago': Eastlake, Chardon, South Russell, Burton, Middlefield, Chesterland, Bainbridge, Willoughby, Wickliffe, Mentor, Painesville, y Willowick

En Pensilvania: Warren

En Nueva York: Fair Haven, Oswego y Lowville en la part e oeste del estado. Y Eagle Bay, Frankfort, Ilion, Atwell, Hoffmeister, Big Moose, Herkimer, Sabattis, Wells, McKeever, Long Lake, Mohawk, Northwood, Old Forge, Dolgeville, Little Falls, Nobleboro, Rome, Oneida, Utica, Syracuse, Hamilton y Boonville, en el norte-oeste del estado.

¿Qué es el vórtice polar? Se acelera por el rápido calentamiento del Ártico

El clima brutal puede ser provocado en parte por un rápido calentamiento del Ártico, un recordatorio de que el cambio climático aumenta los extremos meteorológicos, dijo Judah Cohen, director de pronóstico estacional de la firma privada Atmospheric and Environmental Research.

El vórtice polar -aire ultrafrío que gira como un trompo- generalmente se mantiene sobre el Polo Norte, pero a veces se extiende hasta Estados Unidos, Europa o Asia, causando intensas olas de frío.

Cohen ha estudiado el aumento en el estiramiento o desplazamiento del vórtice polar. El mes pasado, Cohen y otros expertos publicaron un estudio que atribuía los brotes de frío en parte a los cambios producidos en un Ártico que se está calentando cuatro veces más rápido que el resto del planeta.

