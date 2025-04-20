Dos personas, incluyendo un niño, mueren en inundaciones en Oklahoma: pronostican tormentas y posibles tornados en algunas zonas

Video Al menos 15 tornados azotan a dos estados del centro de EEUU: hay viviendas y negocios destruidos

Dos personas, incluyendo un niño, murieron en medio de inundaciones en Oklahoma, informaron autoridades. Meteorólogos advirtieron que una combinación de más inundaciones, tormentas eléctricas y posibles tornados persistirá este domingo desde la región del Medio Oeste hasta el sur de Estados Unidos.

La policía de Moore, unas 10 millas al sur de Oklahoma City, recibió decenas de reportes de "incidentes relacionados con inundaciones" en lo que va del fin de semana, incluyendo dos autos que quedaron en medio de las aguas en la noche del sábado.

Uno de los vehículos fue arrastrado debajo de un puente y, si bien autoridades lograron rescatar a varias personas, una mujer y un niño de 12 años fueron hallados muertos.

"Ha sido un evento de mal tiempo histórico que afectó carreteras y resultó en decenas de incidentes por inundaciones a través de la ciudad", dijo la policía de Moore en un comunicado difundido este domingo. Esa localidad tiene unos 63,000 residentes.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias de inundaciones y tormentas eléctricas severas para amplias zonas de Oklahoma. También para partes de Texas, Missouri, Arkansas y el sur de Illinois ante el sistema de tormentas que azotará desde la parte sur de la región conocida como las 'grandes llanuras' hasta el norte del Medio Oeste.

Los expertos, además, han previsto posibles tornados en Arkansas y Missouri.

