Nuevos detalles sobre el accidente que le costó la vida a Kobe Bryant

Decenas de investigadores trabajaban el lunes en una ladera escarpada a las afueras de Los Ángeles, donde el helicóptero Sikorsky S-76B que transportaba al ex basquetbolista Kobe Bryant y otras ocho personas, entre ellas su hija Gianna, se estrelló entre un clima brumoso y esparció escombros a una distancia de 600 a 800 pies. El aparato no tenía caja negra. Para este prototipo de aeronaves no es un requisito, dijeron autoridades de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte.