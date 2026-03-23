Aeropuerto Newark Otro incidente en aeropuerto hoy: ¿Qué pasó en el Newark Liberty International este lunes? Este lunes, se reportó un incidente en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty. Aquí, los detalles

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La mañana de este lunes 23 de marzo de 2026 se registró un nuevo incidente en un aeropuerto de Estados Unidos, pero ahora en el Newark Liberty International.

Previo al incidente en el Newark Liberty International, durante la madrugada de este lunes, la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) confirmó un accidente en el aeropuerto LaGuardia, en Nueva York.

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Momentos después, el secretario Sean Duffy informó que murieron dos pilotos de Air Canada Express y había otras dos personas con heridas graves.

¿Qué pasó en el aeropuerto Internacional Newark Liberty?

La mañana de este lunes, ABC News informó de un incidente en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty, que causó movilizaciones.