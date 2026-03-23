Aeropuerto Newark

Otro incidente en aeropuerto hoy: ¿Qué pasó en el Newark Liberty International este lunes?

Este lunes, se reportó un incidente en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty. Aquí, los detalles

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Por choque de avión y camión de bomberos en el aeropuerto de LaGuardia, cancelan 300 vuelos

La mañana de este lunes 23 de marzo de 2026 se registró un nuevo incidente en un aeropuerto de Estados Unidos, pero ahora en el Newark Liberty International.

Previo al incidente en el Newark Liberty International, durante la madrugada de este lunes, la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) confirmó un accidente en el aeropuerto LaGuardia, en Nueva York.

PUBLICIDAD

Más sobre Aeropuerto Newark

Varios heridos tras un aterrizaje de emergencia en Tampa de un vuelo de JetBlue que volaba de Cancún a Nueva Jersey
1 mins

Varios heridos tras un aterrizaje de emergencia en Tampa de un vuelo de JetBlue que volaba de Cancún a Nueva Jersey

Estados Unidos
Nuevo incidente con el radar del aeropuerto de Newark afectó temporalmente las operaciones
3 mins

Nuevo incidente con el radar del aeropuerto de Newark afectó temporalmente las operaciones

Estados Unidos
Controladores aéreos en el aeropuerto de Newark sufrieron un nuevo apagón en sus radares
3 mins

Controladores aéreos en el aeropuerto de Newark sufrieron un nuevo apagón en sus radares

Estados Unidos

Momentos después, el secretario Sean Duffy informó que murieron dos pilotos de Air Canada Express y había otras dos personas con heridas graves.

¿Qué pasó en el aeropuerto Internacional Newark Liberty?

La mañana de este lunes, ABC News informó de un incidente en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty, que causó movilizaciones.

De acuerdo con el medio, que citó un reporte de la FAA, se suspendieron los vuelos en el Newark Liberty International, pues se evacuó la torre de control del tráfico aéreo luego de recibir informes de humo.

Relacionados:
Aeropuerto Newark Accidentes AéreosNoticiasNueva Jersey

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Un hombre por semana
Polen
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX