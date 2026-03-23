Accidentes Aéreos Así fue como ocurrió el accidente en el aeropuerto de LaGuardia de Nueva York Error en pista y caos aéreo: lo que se sabe del choque que sacudió al aeropuerto de LaGuardia.

Video “Vimos el avión partido": Testigos narran a N+ Univision lo que vieron en aeropuerto LaGuardia por choque con camión

Un avión que aterrizaba en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York chocó contra un camión de bomberos en la pista 4, lo que dejó como saldo la muerte del piloto y el copiloto, además de varios heridos, la medianoche del domingo 22 de marzo.

Estas son algunas claves del accidente que obligó a la suspensión del espacio aéreo, implicó un error en torre de control y abrió una investigación federal.

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Según Mary Schiavo, exinspectora general del Departamento de Transporte, un aspecto clave para los investigadores será examinar la coordinación del tráfico aéreo y terrestre del aeropuerto en el momento del accidente.

"Esto viene ocurriendo desde hace años y, lamentablemente, algunos de los accidentes aéreos más horribles de la historia tienen lugar en tierra, en el aeropuerto", dijo.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, afirmó que el aeropuerto LaGuardia cuenta con suficiente personal, pero que sufre escasez de controladores. Indicó que hay 33 controladores certificados, pero que el objetivo es llegar a 37. Añadió que había más de un controlador de servicio en el momento del accidente.

¿Qué ocurrió?

El accidente se registró alrededor de las 11:45 de la noche del domingo, cuando un jet regional de Air Canada procedente de Montreal impactó a un vehículo de emergencia que cruzaba la pista para atender otro incidente en una aeronave distinta.

Grabaciones de la torre de control indican que inicialmente se autorizó al camión a atravesar la pista, pero después un controlador intentó detenerlo para evitar el choque. En los audios, el operador le ordena varias veces que se detenga y desvía a otros aviones que se aproximaban para aterrizar. Más tarde admite: “Me equivoqué”.

Imágenes posteriores muestran la parte frontal del avión severamente dañada y levantada, con restos colgando de la cabina. Se utilizaron escaleras para evacuar a los pasajeros, mientras que el vehículo de emergencia quedó volcado cerca del lugar.

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Las condiciones meteorológicas incluían vientos moderados de unos 7 nudos y visibilidad de aproximadamente 6.5 kilómetros, con presencia de neblina y niebla, según informó Bryan Bedford, titular de la Administración Federal de Aviación.

El choque se dio en la pista 4 cuando la aeronave CRJ-900 de Air Canada aterrizaba. El vuelo había salido del Aeropuerto Internacional Montréal-Pierre Elliott Trudeau, el principal aeropuerto que sirve a Montreal.

Según Flightradar24, la aeronave impactó contra el vehículo a una velocidad de aproximadamente 24 millas por hora. El avión era operado por Jazz Aviation, socio regional de Air Canada.

Tras la colisión, quedaron cables y escombros colgando de la cabina destrozada. Las imágenes muestran el camión de bomberos volcado de lado, con la mayor parte de los daños concentrados en la parte trasera.

Video Vuelos con destino al aeropuerto de LaGuardia son redirigidos a otras terminales aéreas

Víctimas y heridos

El piloto y el copiloto, ambos con base en Canadá, fueron las únicas víctimas mortales entre 72 pasajeros y cuatro tripulantes a bordo del vuelo.

Las autoridades no han dado a conocer sus identidades, aunque un familiar identificó a uno de ellos como Antoine Forest, de Canadá.

Unas 41 personas, entre pasajeros y tripulación, fueron trasladadas a hospitales de la zona, algunas con lesiones graves. La mayoría fue dada de alta la mañana de este lunes.

Dos rescatistas que viajaban en el camión también resultaron lesionados, aunque sin riesgo vital. Uno sería dado de alta este mismo lunes y el otro permanecería hospitalizado una noche más, informó Kathryn Garcia, responsable de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey.

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Entre los sobrevivientes se encuentra una sobrecargo que salió proyectada de la cabina de mando del avión mientras estaba sujeta a su asiento. Solange Tremblay sufrió múltiples fracturas en una pierna que requerirán cirugía, pero se reporta estable, según su hija.

El presidente Donald Trump calificó la situación de "terrible". El primer ministro canadiense, Mark Carney, declaró que el accidente era "profundamente lamentable".

La Autoridad Portuaria identificó a las dos personas que se encontraban en el camión de bomberos como el sargento Michael Orsillo y el agente Adrian Baez. Según García, ambos sufrieron heridas que no ponen en peligro su vida.

Impacto en los vuelos

Tras el accidente, el aeropuerto fue cerrado y todo el tráfico aéreo desviado mientras la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte realizaba las investigaciones. Las operaciones se reanudaron a las 14:00 horas, tiempo local, pero con retrasos o cancelaciones. Solo se habilitó una sola pista y con largas demoras.

El cierre también causó algunas interrupciones en otros aeropuertos, especialmente para Delta, que tiene una presencia importante en LaGuardia.

El incidente agravó las complicaciones en los aeropuertos de Estados Unidos, que enfrentan afectaciones por un cierre parcial del gobierno en plena temporada alta de vacaciones de primavera.

LaGuardia es uno de los principales centros de conexión aérea del país; en 2024 fue el decimonoveno más transitado entre más de 500 aeropuertos, de acuerdo con la FAA.

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Se trata del primer accidente fatal en esa terminal en más de 30 años, señalaron autoridades de Nueva York.

Tras el choque, 18 vuelos fueron desviados. La mayoría fueron enviados al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy y al Aeropuerto Internacional Newark Liberty.

El incidente previo

De acuerdo con audios de control aéreo, el otro avión involucrado —vuelo 2384 de United— había declarado emergencia por un “olor extraño” que estaba provocando malestar en las sobrecargos mientras la aeronave esperaba despegar.

El piloto solicitó regresar a la puerta y pidió la intervención de bomberos. Antes de eso, ya había cancelado dos intentos de despegue por una alerta del sistema antihielo en cabina.

Al no haber puerta de embarque disponible de inmediato, el piloto y los controladores intercambiaron comunicaciones por radio mientras los controladores intentaban contactar a la aerolínea y encontrar un lugar seguro para aterrizar. Las grabaciones de audio captaron la caótica conversación mientras en la cabina se percibía una creciente urgencia.

"Los auxiliares de vuelo de la parte trasera se sienten mal por el olor", se oye decir al piloto. "Tendremos que dirigirnos a cualquier puerta de embarque disponible en este momento", agregó.

Al no tener dónde estacionar la aeronave, el control de tráfico aéreo envió camiones de bomberos para que se dirigieran al avión y ofreció escaleras para evacuar a los pasajeros, todo ello mientras seguía gestionando el resto del tráfico. De repente, una advertencia frenética resonó por la radio: "¡Alto, alto, alto, camión 1! ¡Alto, alto, alto!".

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Instantes después, el vuelo de Air Canada aterrizó y se estrelló contra uno de los camiones de bomberos mientras cruzaba la pista en dirección al avión de United.

Las investigaciones

La pista donde ocurrió el accidente probablemente permanecerá cerrada durante varios días mientras dure la investigación, declaró Jennifer Homendy, presidenta de la NTSB, en una conferencia de prensa este lunes. Añadió que los investigadores deben examinar una gran cantidad de escombros.

Las autoridades recuperaron la cabina de mando y las grabadoras de datos de vuelo del avión y las trasladaron al laboratorio de la agencia en Washington para su análisis.

Los funcionarios tuvieron que hacer un agujero en el techo de la aeronave para acceder a las grabadoras, ya que la cola estaba en el suelo, explicó, y añadió que la grabadora de voz de la cabina no sufrió daños.

Falta de personal bajo revisión

El accidente vuelve a poner en la mira las dificultades que enfrentan los controladores aéreos en los últimos años.

Durante cierres de gobierno, estos trabajadores deben seguir laborando sin recibir sueldo, lo que ha provocado ausencias y escasez de personal, generando retrasos en vuelos.

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, evitó precisar cuántos controladores estaban en turno al momento del accidente y señaló que la investigación sigue en curso. Sin embargo, rechazó versiones de que solo hubiera uno en la torre y afirmó que LaGuardia cuenta con suficiente personal.

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¿Influyó el cierre del gobierno?

Los controladores no han sido directamente afectados por el cierre actual, que lleva más de un mes, pero sí ha generado largas filas y molestias en aeropuertos del país.

Cientos de agentes de seguridad aeroportuaria han faltado o renunciado ante la falta de pago. En respuesta, el presidente Donald Trump ordenó el despliegue de agentes migratorios para apoyar en las labores de seguridad.

El Congreso continúa sin alcanzar un acuerdo para aprobar el financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional, encargado de supervisar la seguridad en aeropuertos.