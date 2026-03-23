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Aeropuerto LaGuardia

Un avión de Air Canada Express colisiona con vehículo en el aeropuerto LaGuardia; ordenan suspensión de vuelos

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre heridos o la gravedad de los daños materiales; la magnitud del evento ha obligado a una respuesta inmediata por parte de las autoridades federales que han suspendido las actividades en el aeropuerto.

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Por:N+ Univision
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Los aeropuertos son otra de las áreas que el presidente ha prometido renovar.
Los aeropuertos son otra de las áreas que el presidente ha prometido renovar.
Imagen Spencer Platt/Getty Images

Un incidente en pista ha provocado la paralización total de las operaciones en el Aeropuerto LaGuardia (LGA) la noche de este lunes. Según los primeros reportes de la plataforma de seguimiento de vuelos FlightRadar24, una aeronave de Air Canada Express colisionó con un vehículo terrestre de servicio mientras se encontraba en el área de movimiento.

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