Un avión de Air Canada Express colisiona con vehículo en el aeropuerto LaGuardia; ordenan suspensión de vuelos

Los aeropuertos son otra de las áreas que el presidente ha prometido renovar.

Un incidente en pista ha provocado la paralización total de las operaciones en el Aeropuerto LaGuardia (LGA) la noche de este lunes. Según los primeros reportes de la plataforma de seguimiento de vuelos FlightRadar24, una aeronave de Air Canada Express colisionó con un vehículo terrestre de servicio mientras se encontraba en el área de movimiento.